Giffoni 2022 – Gary Oldman: Il rapporto con Daniel Radcliffe ha ispirato il mio Sirius Black

La realtà ha influenzato la magia ed il contrario. Gary Oldman ha partecipato a Giffoni 2022 ed ha parlato del ruolo per cui ha conquistato milioni di ragazzi in giro per il mondo: Sirius Black. L’attore britannico, accompagnato dalla moglie ed il figlio, ha partecipato alla conferenza stampa del festival per ragazzi durante la quale gli è stato chiesto di parlare del suo rapporto con il personaggio saga di Harry Potter.

“Il mio rapporto con il personaggio e il modo in cui l’ho costruito sono nati dal mio rapporto con Daniel Radcliffe” ha confessato, “Era molto dolce perché ai quei tempi lui prendeva ispirazione da me ed ero uno dei suoi attori preferiti; era anche un po’ nervoso quando eravamo insieme. Ho passato tanto tempo con lui e sono diventato quasi una figura paterna. Stava imparando a suonare la chitarra in quel periodo e gli ho insegnato gli accordi di una canzone dei Beatles. Siamo stati spesso insieme e penso di aver inserito questo rapporto nella mia interpretazione; la mia relazione fuori dal set con Daniel ha influenzato il rapporto sullo schermo tra Sirius e Harry“.

“E’ stato molto semplice lavorare con lui, con tutti loro. Rupert (Grint), Emma (Watson) e Daniel erano bambini fantastici ed oggi sono adulti incredibili. Lo sono davvero” ha continuato, “E’ stato bellissimo far parte di quei film, la mia fan base è passata da persone di 30 anni, a bambini di 3” ha concluso scherzando.

Ritorno a Hogwarts?

E’ stato chiesto a Gary Oldman se si è portato a casa un souvenir dal set di Harry Potter, un oggetto che appartenesse a Sirius Black: “Ho a casa i suoi stivali” ha detto. Ma è disponibile a tornare ad indossarli in un nuovo progetto legato alla saga? “Io sono scomparso oltre il velo, non posso tornare” ha detto scherzando. Gary Oldman ha appeso per sempre la bacchetta al chiodo.

Gary Oldman ha recentemente partecipato alla reunion di Harry Potter agli Warner Bros Studios a Londra, durante la quale si è confrontato proprio con Daniel Radcliffe sul periodo in cui hanno lavorato insieme.

Il rapporto con Nolan:

“Ho promesso di non dire nulla, è tutto un segreto” ha detto Oldman parlando della sua partecipazione a Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan, “potrebbe essere qui ad ascoltarci! Una volta ho spoilerato l’uscita del terzo film di Batman prima dell’annuncio ufficiale. Adesso devo stare più attento“.

L’attore ha però confessato di essere stato molto felice di essere tornato a lavorare con il regista dopo la trilogia de Il Cavaliere Oscuro: “Sono stato sul set solo un giorno, ma è stata una bella esperienza”. Proprio oggi è stato diffuso il primo teaser trailer e le prime foto di Oppenheimer che avrà nel cast anche Cillian Murphy, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Matt Damon e Rami Malek.

Guarda il teaser trailer di Oppenheimer di Nolan:

Vi potrebbe interessare anche:

Giffoni 2022 – Richard Madden: Sono troppo vecchio per tornare ad essere Robb Stark

Giffoni 2022 – Albe: “Prendo ispirazione dalle piccole cose”

Giffoni 2022 – Aurora Giovinazzo “Invisibili vuol dire anche autentici”