Emma Watson è stata sul punto di lasciare Harry Potter

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, l’attesa reunion di Harry Potter, si prepara a essere piena di sorprese. Una delle anticipazioni inedite riguarda addirittura Emma Watson aka la quale, a un certo punto, sarebbe stata in procinto di dire addio al franchise.

Il punto di rottura avvenne prima delle riprese de L’ordine de la fenice quando al regista David Yates fu detto che non era sicuro che Emma sarebbe tornata sul set.

“Le persone dimenticano sicuramente ciò che ha affrontato e con quale grazia lo ha fatto”, afferma l’attore di Draco Malfoy Tom Felton. “Dan e Rupert avevano l’un l’altro, io avevo i miei amici, mentre Emma non era solo più giovane, era da sola”.

Emma Watson stessa ricorda quanto grande fosse il suo senso di solitudine.

La cosa della fama era finalmente arrivata a casa in grande stile.

Viste le premesse pare dunque che durante la reunion non mancheranno le sorprese e i retroscena che riguardano i protagonisti di tutta la saga.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts sarà trasmesso in prima tv assoluta su Sky, su un canale interamente dedicato, Sky Cinema Harry Potter e in streaming su NOW, in contemporanea con gli USA il 1° gennaio.

Come annunciato, la speciale retrospettiva regalerà ai fan un magico viaggio in prima persona alla scoperta di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre, proponendo una reunion fra Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.

Insieme a loro ci saranno altri iconici membri del cast: Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams,Bonnie Wright, Alfred Enoch, Ian Hart, Toby Jones, Matthew Lewis, Evanna Lynch, il produttore David Heyman e i registi Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell e David Yates.