Giffoni 2022 – Lillo su DC League of Super-Pets “Io come The Rock”

Nella penultima giornata di Giffoni 2022 è arrivato anche lui, Lillo, che insieme a Maccio Capatonda ha presentato DC League of Super-Pets. Nel film Lillo presta la voce a Krypyo, il super cane di Super-Man, che dovrà salvare il suo padrone con l’improbabile aiuto di altri animali da compagnia. Noi abbiamo incontrato Lillo che ci ha raccontato del film e del suo rapporto con il suo alter ego in lingua originale, The Rock.

Giffoni 2022, intervista a Lillo

Lillo è proprio come te lo aspetti. E la nostra chiacchierata su DC League of Super-Pets non poteva che iniziare con una gag che il comico romano ha deciso di regalarci. “In Italia io sono il suo corrispettivo“, ha detto Lillo riferendosi a The Rock, che doppia Krypto in lingua originale. “Hanno scelto proprio me per un fatto di fisico“.

Nel corso dell’intervista Lillo ci ha anche raccontato, ovviamente senza spoiler, su chi sia Krypto e sul rapporto del suo personaggio con il suo super padrone Super-Man. Un supereroe che Lillo amava da bambino, anche se poi crescendo è stato un po’ soppiantato da Batman. “Forse per il suo lato oscuro“, ci ha raccontato.

Non poteva poi mancare un riferimento Posaman, personaggio creato da Lillo durante la prima edizione di LOL – Chi ride è fuori e che ritroveremo prossimamente in una serie Prime Video. Secondo lui infatti se Posaman potesse avere un Super Pet sarebbe sicuramente un barboncino “ma posone”, come dice lui.

A proposito di DC Leauge of Super-Pets

Diretto da Jared Stern, già sceneggiature dei film Lego, DC Leauge of Super-Pets vede gli inseparabili migliori amici Krypto Superdog e Superman come protagonisti. Cane e padrone condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis.

Tuttavia quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il Bat-Segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi.

Lillo presta la sua voce a Krypto Superego mentre Maccio Capatonda è il voice talent di Asso il Bat-Segugio.

Il film uscirà nei cinema dal 1 settembre.

DC Leauge of Super-Pets – trailer:

