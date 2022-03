The Lost City: il final trailer del film con Sandra Bullock, Daniel Radcliffe e Channing Tatum

Dopo aver conquistato la critica americana, The Lost City si prepara a debuttare anche nelle sale italiane con il suo concentrato di avventura e commedia. Interpretato da Sandra Bullock, Channing Tatum e Daniel Radcliffe il film uscirà nei cinema il 21 aprile.

Nel cast del film ci saranno anche Da’Vine Joy Randolph, Oscar Nuñez, Patti Harrison e Bowen Yang

La trama del film

L’autrice brillante ma solitaria Loretta Sage (Sandra Bullock) ha trascorso la sua carriera scrivendo di luoghi esotici nei suoi popolari romanzi di avventura e romanticismo con il bellissimo modello di copertina Alan (Channing Tatum), che ha dedicato la sua vita a incarnare il personaggio dell’eroe, “Dash. ”

Mentre è in tournée per promuovere il suo nuovo libro con Alan, Loretta viene rapita da un eccentrico miliardario (Daniel Radcliffe) che spera di poterla condurre al tesoro dell’antica città perduta dalla sua ultima storia. Volendo dimostrare che può essere un eroe nella vita reale e non solo sulle pagine dei suoi libri, Alan parte per salvarla. Lanciati in un’epica avventura nella giungla, l’improbabile coppia dovrà collaborare per sopravvivere agli elementi e trovare l’antico tesoro prima che vada perso per sempre.

Il film è una rom-com avventurosa che segna il ritorno al cinema di Daniel Radcliffe in una grande produzione dopo molti anni. Come è noto l’attore aveva preferito dedicarsi sopratutto a film indipendenti, anche a seguito del grande successo a seguito della serie di Harry Potter.