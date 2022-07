Giffoni 2022 – Albe: “Prendo ispirazione delle piccole cose”

In occasione di Giffoni 2022 abbiamo incontrato anche Albe, uno dei protagonisti della scorsa edizione di Amici. Classe 1999, Albe (il cui nome è Alberto La Malfa), ci ha raccontato la sua esperienza al serale ma anche del suo rapporto con il cinema.ù

Albe, la nostra intervista a Giffoni 2022

Albe è stato uno dei protagonisti di Amici 21. È proprio attraverso il programma di Maria De Filippi che il cantante ha avuto modo di farsi conoscere al grande pubblico.

Un’avventura che gli è rimasta nel cuore, come ci fa capire lui stesso raccontandoci che si sente praticamente ogni giorno con i ragazzi del serale, e che gli ha dato anche modo di esprimersi prendendo ispirazione dai piccoli dettagli della vita quotidiana. Ma non solo.

Come sanno tutti quelli che l’hanno seguito Albe si è ispirato a quello che lo circonda per portare sul palco del serale tematiche importanti come ad esempio quella relativa al futuro del nostro pianeta. Un tema che ha cantato modificando la canzone di Raf Cosa resterà degli anni ’80.

Vista la sua presenza a Giffoni 2022 Albe ha colto anche l’occasione per parlarci del suo rapporto con il cinema. Un mondo che vive con passione e che sta riscoprendo andando anche a cercare film del passato. Il suo cuore è però per un grande classico contemporaneo, Forrest Gump.

Albe e la sua carriera nel mondo della musica

Dopo aver partecipato ad Amici 2021 Albe si è ufficialmente lanciato nel mondo dell’industria discografica italiana. Dopo l’uscita del suo singolo, Giravolte, il cantante è stato anche ospite di Battiti Live.

In occasione di Giffoni 2022 ha avuto occasione di incontrare i ragazzi per parlare della sua esperienza come giovane artista nel mondo dello spettacolo. Chissà se un giorno la sua musica sarà abbinata a un film o se lo vedremo debuttare sul grande o piccolo schermo.

