Harry Potter 20th Anniversary: I momenti più belli della reunion Return To Hogwarts

Ho appena finito di guardare la reunion Harry Potter 20th Anniversary – Return To Hogwarts ed è stato il modo migliore per iniziare il 2022. Ovviamente ne sono uscita emotivamente devastata. Da buon Millennial che si rispetti, faccio parte della generazione che ha letto prima i libri e poi visto la magia, che prima esisteva solo nella mia immaginazione, prendere vita sul grande schermo e poter rivivere queste emozioni insieme alle persone che hanno contribuito a realizzare gli 8 film della Saga è davvero speciale.

Uscita devastata dalla visione di #ReturnToHogwarts. Dan, Emma e Rupert sono davvero gli Harry, Hermione e Ron che ci meritiamo! ps: per Tom Felton amore vero!#HarryPotter20thAnniversary — GingerGeneration.it (@TwitGinger) January 1, 2022

Return To Hogwarts è una retrospettiva che regala ai fan un magico viaggio alla scoperta di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre, proponendo una reunion fra Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley), Emma Watson (Hermione Granger) e ad altri stimati membri del cast e i registi che hanno partecipato alla realizzazione degli otto film della saga Harry Potter.

Nel cast completo, oltre al Golden Trio, anche Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Robbie Coltrane (Hagrid), Ralph Fiennes (Voldemort), Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Gary Oldman (Sirius Black), Tom Felton (Draco Malfoy), James Phelps e Oliver Phelps (Fred e George Weasley), Mark Williams (Arthur Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Alfred Enoch (Dean Thomas), Toby Jones (Dobby), Matthew Lewis (Neville Paciock), Evanna Lynch (Luna Lovegood), il produttore David Heyman e i registi Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell e David Yates.

La reunion per i 20° anni di Harry Potter è un’esperienza davvero interessante da vivere per intero, ma ecco alcuni dei momenti più belli, commoventi o sorprendenti dello speciale.

Dan, Emma e Rupert:

Tutte le scene in cui Golden Trio è di nuovo insieme sono bellissime: rivederli insieme a ricordare i 10 anni che hanno condiviso è davvero speciale. Loro sono davvero gli Harry, Hermione e Ron che ci meritiamo! Due dei momenti più belli, però, sono sicuramente l’abbraccio di Rupert ed Emma dopo che si sono detti che si considerano una famiglia e tutto il racconto di quando hanno girato il bacio tra Ron ed Hermione.

La famiglia Weasley nella Tana:

In una scena di Return to Hogwarts James e Oliver Phelps raggiungono Bonnie Wright e Mark Williams nella cucina della Tana e parlano di cosa ha significato per loro far parte della famiglia Weasley. “Essere una Weasley è stata la parte migliore di Harry Potter. E’ stato davvero speciale avere una famiglia extra e tutte le scene che abbiamo fatto insieme sono state bellissime” a rivelato l’attrice che interpreta Ginny.

Harry e Sirius di nuove insieme:

Daniel Radcliffe e Gary Oldman hanno avuto la loro personale reunion nella classe di Pozioni ed hanno ricostruito il rapporto tra Harry Potter e Sirius Black. E’ molto emozionante scoprire che i due attori avevano lo stesso tipo di rapporto dei loro personaggi anche sul set.

Alan Rickman sapeva il segreto di Piton:

Lo scomparso Alan Rickman, ovviamente, non fa parte della reunion, ma la sua presenza è molto forte in tutto lo speciale. Una delle cose che scopriamo è che l’attore era l’unico a cui JK Rowling aveva rivelato il segreto di Piton prima dell’uscita dei libri e non lo aveva rivelato a nessuno sul set: “Poi lo scoprirai” aveva detto al regista Chris Columbus quando gli aveva chiesto come mai avesse scelto di fare determinate cose con Piton.

Tom ed Emma:

La ship sia per Emma Watson e Tom Felton, che per Draco ed Hermione, è sempre stata un must tra i fan di Harry Potter ed i due attori in Return to Hogwarts ci hanno dato tutto di quello di cui avevamo bisogno. Non solo Emma e Tom interagiscono tra di loro in modo adorabile quando si incontrano, ma hanno fatto delle rivelazioni che stanno facendo impazzire il fandom. Emma Watson ha rivelato il momento in cui, da ragazzina, si è innamorata di Tom:

Sono entrata nella stanza nella quale facevamo la scuola sul set e ci hanno dato il compito di disegnare com’era Dio secondo noi e Tom aveva disegnato una ragazza con il cappellino al contrario che andava sullo skateboard. Mi sono innamorata di lui.

Andavo tutti i giorni sul set per cercavo il suo nome sul registro delle riprese e quando c’era, diventava un giorno super emozionante. Lui aveva tre anni più di me, per lui ero solo una sorellina. Non è mai successo nulla di romantico tra di noi, ma ci vogliamo davvero bene.

“Io ed Emma ci sono sempre voluti bene” ha continuato Tom, “Qualcuno mi ha detto una volta che lei aveva una cotta per me. Sono diventato molto protettivo verso di lei. Ho sempre avuto un debole per lei ed è ancora così“.

Come vedere Return To Hogwarts:

Harry Potter 20th Anniversary:​​ Return to Hogwarts è disponibile dal 1° gennaio, a Capodanno, alle 9 del mattino in prima tv assoluta su Sky su un canale interamente dedicato, Sky Cinema Harry Potter e in streaming su NOW, in contemporanea con gli USA.