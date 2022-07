Blonde a Venezia 79: svelato il nuovo trailer del film Netflix

A lungo rimandato, atteso e già contornato da un’aura particolare Blonde sta finalmente per vedere la luce. Il biopic dedicato alla divina Marilyn Monroe sarà infatti presentato a Venezia 79 per poi uscire in streaming sulla piattaforma il 28 settembre. Blonde fa parte dei film in concorso alla Mostra del Cinema di quest’anno.

Blonde, il nuovo trailer del film

Blonde: cast e quando esce

Blonde è interpretato da Ana De Armas nei panni di Marilyn Monroe/Norma Jean. Un’interpretazione che, come possiamo già intuire dal trailer, è riuscita a tirare fuori delle sfumature inedite all’attrice, qui alle prese non solo con un personaggio iconico ma con quella che viene ancora oggi considerata la diva per antonomasia.

Tra eccessi, vizi e fragilità l’immagine di Marilyn è rimasta infatti scolpita nell’immaginario collettivo anche e soprattutto a causa della scomparsa, tragica e prematura.

Insieme ad Ana De Armas Blonde vanta anche Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel, Julianne Nicholson, Lily Fisher, Evan Williams, Toby Huss, David Warshofsky, Caspar Phillipson, Dan Butler, Sara Paxton e Rebecca Wisocky all’interno del cast.

Il film uscirà il 29 settembre su Netflix. A oggi non sono previsti passaggi al cinema, non sappiamo se Netflix opterà per far uscire il film direttamente sulla piattaforma oppure se effettuerà distribuzione mista con qualche giorno al cinema.

Blonde è scritto e diretto da Andrew Dominik.

Queste le parole del regista sull’interpretazione di Ana De Armas:

Sono stato molto fortunato ad avere Ana perché è stata in grado di fare qualunque cosa. È stata bravissima. Coglieva l’essenza nel giro di pochissimo tempo. Aveva una sensibilità a fior di pelle e comprendeva tutto quello che le dicevo. Le scene prendevano vita grazie alla presenza di Ana.

La trama del film

Tratto dal bestseller di Joyce Carol Oates, Blonde reinventa con audacia la vita di una delle icone più leggendarie di Hollywood: Marilyn Monroe. Dalla sua infanzia imprevedibile come Norma Jeane, attraverso l’ascesa alla fama e i legami sentimentali, Blonde mescola realtà e finzione per esplorare la sempre più vasta differenza tra l’immagine pubblica e quella privata dell’attrice.

