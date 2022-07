Giffoni 2022 – Aurora Giovinazzo “Invisibili vuol dire anche autentici”

Tra gli ospiti di Giffoni 2022 c’è stata anche Aurora Giovinazzo. L’attrice, una delle giovani interpreti più apprezzate sul panorama cinematografico italiano contemporaneo, ha incontrato i ragazzi che le hanno conferito l’Explosive Talent Award. Noi abbiamo avuto l’opportunità di fare una chiacchierata con lei sull’importanza di seguire i propri sogni ma anche su cosa voglia dire davvero invisibilità.

L’avevamo incontrata in occasione della presentazione del lancio di Anni da cane e dei David di Donatello 2022 e, ancora una volta, Aurora Giovinazzo sorprende per la sua spontaneità ed eleganza. Nonostante i suoi 20 anni Aurora è un’interprete capace di andare al cuore delle cose.

Quando ci spiega che cosa direbbe ai ragazzi che vogliono intraprendere il suo stesso percorso non esita a rispondere che “I consigli sono sempre gli stessi. Se ti piace una cosa falla, coltivala. Semina perché poi raccogli.”

Così come quando parliamo del concetto di invisibilità: il tema di Giffoni 2022. Per Aurora l’invisibilità non è sempre e solo un male, ma anche un modo per riconnetterci alla parte più autentica di noi. Una specie di angolino lontano dagli stimoli di un mondo in cui siamo tutti sempre più connessi.

L’incontro con i ragazzi di Giffoni 2022

Aurora Giovinazzo non è un volto nuovo del festival. Giffoni 2022 rappresenta infatti la sua seconda volta al festival campano che l’ha voluta ancora perché potesse raccontare ai ragazzi la sua incredibile parabola di crescita. Anche alla luce del grande successo di Freaks Out.

Stavolta – racconta sorridente l’attrice 20enne romana – è tutto diverso: l’anno scorso avevo paura, oggi invece mi sono goduto in pieno tutte le emozioni, quella gioia dell’incontro con i ragazzi ma anche i timori per le interviste che mi agitano sempre.

Grande appassionata di salsa, passione che da anni porta avanti insieme alla recitazione, Aurora non ha esitato a chiamare sul palco un giffoner per ballare insieme a lei. Calorosa e spigliata, Aurora ha infatti spiegato che per lei essere di nuovo a Giffoni ha rappresentato un’occasione unica per potersi confrontare con i ragazzi, il futuro del cinema e di noi tutti.

Quando mi è arrivato l’invito per email ero al settimo cielo perché posso condividere le mie esperienze con i giffoner. A chi di loro vuole intraprendere questo lavoro consiglio di metterci tanto entusiasmo perché è come intingere il pennello nelle emozioni per dipingere un quadro pieno di sfumature.

