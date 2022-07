Giffoni 2022 – Winx Club: la grande festa per i 18 anni della serie

Ieri a Giffoni 2022 sono arrivate le Winx per un’occasione molto speciale. Per festeggiare i 18 anni di Winx Club le Fatine di casa Rainbow hanno colorato il festival con un incontro a loro dedicato ma, soprattutto, con una festa serale che ha fatto tornare ad Alfea i fan di vecchia data.

2004 – Back to Alfea, il ritorno di Winx Club

Avvolta in un’atmosfera magica, ieri sera Giffoni ha fatto fare un vero e proprio viaggio nel tempo ai fan di Winx Club arrivati da tutta Italia per festeggiare i 18 anni delle loro eroine. Una festa coloratissima in cui glitter, musica e palloncini hanno reso ancora più unica la cornice del Giardino degli Aranci di Giffoni Valle Piana decorato ad hoc per la festa.

Ma non è finita qui. Nel giardino i ragazzi e tutti i presenti hanno ballato grazie alla musica di deejay e vocalist che hanno animato la serata sulle note delle canzoni più iconiche della serie in chiave remixata e i più grandi successi pop degli ultimi anni.

Hanno impreziosito la festa anche cocktail e food ispirati a Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha, oltre a oggetti creati per l’occasione e ali glitterate e un test di personalità per scoprire la fata più affine e uno per scoprire il grado di conoscenza del mondo Winx. E infine l’immancabile photocall, dove chiunque poteva trasformarsi in una Winx o in una Trix.

Insomma un’occasione unica in cui non è mancata l’attenzione nei confronti dell’ambiente. Tutte le installazioni a tema sono state curate e realizzate da Gemar, industria leader nella sostenibilità e membro di UN Global Compact, così come i palloncini 100% bio-based e prodotti con caucciù, materiale rinnovabile estratto dall’albero della gomma Hevea Brasiliensis. Per ogni tonnellata di palloncini prodotti si salvano 29 tonnellate di CO2.

A proposito delle Winx

Le Winx sono nate nel 2004 dalla fantasia e dalla matita di Iginio Straffi. Ormai da 18 anni fanno sognare i loro fan grazie alle loro avventure, ai loro amori e alla loro amicizia.

