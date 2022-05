Don’t Worry Darling: il trailer con Florence Pugh e Harry Styles

Dopo aver visto il primissimo teaser, ormai diversi mesi fa possiamo finalmente dare un’occhiata al trailer di Don’t Worry Darling.

Il film, opera seconda della regista e attrice Olivia Wilde, vede come protagonisti Florence Pugh e Harry Styles, qui alla sua seconda prova cinematografica dopo Dunkirk (2017). Nel cast ci saranno anche Gemma Chan, KiKi Layne eChris Pine.

Don’t Worry Darling uscirà nei cinema a partire dal 23 settembre.

Ecco di che cosa parlerà il film con Florence Pugh e Harry Styles

Don’t Worry Darling sarà ambientato negli USA degli anni ’50. In particolare all’interno di una comunità utopica che vive in mezzo al deserto. Qui vive una coppia, interpretata da Florence Pugh e Harry Styles.

Dopo una serie di strani eventi, la ragazza, una giovane casalinga, inizierà a mettere in dubbio la sua sanità mentale. A poco a poco si renderà conto che il marito, da sempre amorevole e affettuoso, le nasconde dei segreti.

Non è la prima volta che il confortante, almeno in apparenza, scenario degli anni ’50 viene sfruttato al cinema e in tv (pensiamo anche al recente Wanda Vision) per raccontare storie distopiche. Pare infatti che lo stile, la musica e il fascino vintage si presti bene per essere il punto di partenza per racconti come quello di Olivia Wilde, visioni a occhi aperti che possono tramutarsi anche in incubi.

Non sono stati resi ancora noti dettagli della trama, ma con il suo mood il film di Olivia Wilde sembra la sintesi perfetta tra il David Lynch di Velluto blu e i migliori episodi di Black Mirror.