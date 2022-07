Giffoni 2022 – Richard Madden: Sono troppo vecchio per tornare ad essere Robb Stark

In occasione di Giffoni 2022 abbiamo avuto modo di incontrare Richard Madden, arrivato al festival per incontrare i ragazzi. L’attore, reduce della sua interpretazione in Eternals, ha parlato dei suoi esordi e della sua infanzia, raccontando in che modo la recitazione gli abbia salvato la vita quando aveva 11 anni.

Richard Madden a Giffoni 2022

In conferenza stampa con i giornalisti Richard Madden arriva sorridente e risponde alle domande concentrandosi in particolar modo sulle sue esperienze giovanili. Anche per questo l’attore, che ha 11 anni già recitava, ha detto di essersi particolarmente emozionato durante l’incontro con i ragazzi di Giffoni 2022.

“L’impatto è stato incredibile”, ha detto l’attore, il quale ha anche colto l’occasione per raccontare del suo esordio sul grande schermo con Complicity e delle sue esperienze precedenti a teatro. Un contesto, quello, che gli ha salvato la vita e gli permesso di entrare in contatto con un mondo che sarebbe diventato il suo lavoro.

“Tutti vengono bullizzati a scuola ed è una sofferenza non sentirsi parte di qualcosa. Il gruppo teatrale mi ha dato proprio questo”. Una tematica collegata anche alla tematica di Giffoni 2022, l’invisibilità, non a caso Richard Madden ha ricordato quanto sia facile sentirsi persi, soprattutto in giovane età, e di quanto sia facile lasciarsi influenzare da quello che pensano gli altri.

Durante la conferenza non sono ovviamente mancati riferimenti alla carriera dell’attore, da Bodyguard (grazie a cui si è aggiudicato un Golden Globe nel 2019) ma anche Eternals e ovviamente Game of Thrones.

Riguardo al ruolo di Ikaris Richard Madden non si è sbilanciato: “Sappiamo che la Marvel lavora in modo particolare quindi non lo so se in futuro tornerò a vestire i panni di quel personaggio. Posso dirvi che al momento non sto leggendo copioni di supereroi”.

Di una cosa però è certo: “Per me il mio supereroe resta mio papà che faceva il pompiere”.

E Robb Stark? In House of the Dragon non ci sarà, ma Richard Madden non ha dubbi sul fatto che sarà molto divertente tornare in quel mondo, “ma come spettatore“. Per quanto riguarda invece un possibile ritorno del suo personaggio nella serie prequel dedicata a Jon Snow pare non essere troppo convinto “sono vecchio ormai!” ma noi non gli crediamo troppo.

