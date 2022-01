QUIZ: Quale personaggio di Harry Potter sei?

Avete già guardato lo special di Harry Potter, Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts?

Che l’abbiate già visto e vogliate fare un rewatch, oppure dovete ancora recuperarlo scommettiamo che siete immersi nella magica atmosfera del Wizarding World. Per questo vi proponiamo un quiz per scoprire quale personaggio della saga vi somiglia di più.

Siete pronti allo smistamento, indossate il Cappello Parlante e cliccate qui in basso!

Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson

Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams,Bonnie Wright, Alfred Enoch, Ian Hart, Toby Jones, Matthew Lewis, Evanna Lynch, il produttore David Heyman e i registi Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell e David Yates

Vi ricordiamo che Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts è andato in onda su Sky dove resta disponibile on demand per tutti gli abbonati, oltre che su NOWTV. Come sicuramente sapete allo special hanno partecipatoma anche altri volti che hanno contribuito al successo del franchise.Tra loro:

