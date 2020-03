iostoacasa: anche i vip uniti contro il Coronavirus!

In questi giorni davvero difficili, siamo sommersi di notizie sconfortanti sulla diffusione del Coronavirus, che volenti o nolenti sta sconvolgendo le nostre vite.

Per uscire da questa situazione dobbiamo TUTTI rispettare i decreti emanati dal governo e attenerci alle regole imposte dalle autorità.

1. Lavati spesso le mani con acqua e sapone oppure usa un igienizzante a base alcol

2. Evita il contatto ravvicinato con persone e mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1 metro

2. Evita luoghi affollati

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 4. Evita le strette di ano e gli abbbracci

5. Copri bocca e naso con un fazzolettino usa e getta se starnutisci o tossisci, e nell’impossibilità cercate di farlo nella piega del gomito

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

Tantissimi vip in queste ore si stanno affidando ai social con #iostoacasa, messaggi rivolti ai loto Followers affinché il maggior numero di persone, seguendo il loro esempio, restino casa.

Ecco alcuni messaggi delle celebrità sull’emergenza Coronavirus

Qui sotto trovate i post, di molte amatissime star del panorama artistico italiano, tutti uniti nella lotta al Coronavirus.

Fiorello



Coronavirus: Fiorello aderisce alla campagna #iostoacasa che invita i cittadini a non uscire

Watch this video on YouTube

Antonella Clerici

Visualizza questo post su Instagram #iostoacasa #coronavirus #seguireleregole e’ importante #iorestoacasa Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 8 Mar 2020 alle ore 9:45 PDT



Fiorella Mannoia

I ragazzi e le ragazze pensano che questa cosa del Corona Virus non li riguardi e continuano a uscire tranquillamente, così incoscientemente rischiano di far veicolare il pericolo. Ragazzi per una questione di altruismo. State a casa. Passerà presto. Grazie.❤️ #iostoacasa — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) March 8, 2020



Claudio Baglioni

#iostoacasa

e ci resto

finché servirà per il bene di tutti.

Per non doverci stare dopo.

Più a lungo e forse male.

Un piccolo sacrificio adesso, per evitarne uno più grande domani.#iostoacasa pic.twitter.com/SI3LYG9gMJ — Claudio Baglioni (@ClaudioBaglioni) March 8, 2020



Fabrizio Moro

GUARDATE UN FILM, UNA SERIE TV, LEGGETE, IMPARATE A SUONARE, GUARDATE IL SOFFITTO MA, NON USCITE SE NON è VERAMENTE NECESSARIO.#FabrizioMoro #IoStoACasa pic.twitter.com/oKfWOu69p2 — Fabrizio MORO Mobrici (@FabrizioMoroPag) March 9, 2020



Diodato

Possiamo guardare un bel film,ascoltare musica,imparare a suonare uno strumento,rimettere finalmente in ordine l’armadio,fare attività fisica,ma soprattutto dare una mano a chi in questi giorni lotta senza sosta contro il virus.

Facciamo la nostra parte.#iostoacasa#iorestoacasa pic.twitter.com/PepEOufutn — Diodato (@DiodatoMusic) March 9, 2020



Marco Mengoni

GUARDATE UN FILM, UNA SERIE TV, LEGGETE, IMPARATE A SUONARE, GUARDATE IL SOFFITTO MA, NON USCITE SE NON è VERAMENTE NECESSARIO.#FabrizioMoro #IoStoACasa pic.twitter.com/oKfWOu69p2 — Fabrizio MORO Mobrici (@FabrizioMoroPag) March 9, 2020

Nek

Dobbiamo essere responsabili e avere un occhio di riguardo verso noi stessi, verso i nostri cari e verso tutti. Non molliamo e facciamo la nostra parte! 💪🏼 #iostoacasa #iorestoacasa pic.twitter.com/zgf5Wl65lu — Nek Filippo Neviani (@NekOfficial) March 8, 2020

Annalisa



Gigi D’Alessio

Come ben sapete stiamo vivendo un’emergenza, e il governo ci invita giustamente a rimanere a casa il più possibile per evitare la diffusione del coronavirus. La casa è il riparo da tutto e da tutti, riscopriamo il piacere di stare a casa, è per il bene di tutti. #iostoacasa pic.twitter.com/0JzmPV0s1w — Gigi D’Alessio (@_GigiDAlessio_) March 8, 2020

Fabio de Luigi

Invitiamo TUTTI voi lettori a fare attenzione e ad attenervi alle regole, facciamolo per la sicurezza di tutti e per la nostra salute. #IOSTOACASA