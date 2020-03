L’Ahoy Rotterdam di Rotterdam sta scaldando i motori per l’Eurovision Song Contest 2020! Come saprete, quest’anno la divertente e colorata manifestazione musicale sbarca in Olanda, dal 12 al 16 maggio! Fra i paesi che parteciperanno, oltre ovviamente all’Italia, troviamo anche la Svezia con il brano Freaky di Senhit.



Grow sarà dunque una delle tante canzoni che gareggeranno contro Fai rumore, il pezzo del nostro Diodato. A proposito, qui sotto trovate la nostra video intervista su Youtube dove Diodato ci racconta cosa si aspetta dal suo Eurovision Song Contest 2020.

Diodato: Ecco a chi sono dedicate le canzoni d’amore di Che vita meravigliosa

In attesa di vedere Senhit sul palco, qui sotto potete recuperare il video ufficiale, il testo e la traduzione del suo brano .

Senhit - Freaky! - San Marino 🇸🇲 - Official Music Video - Eurovision 2020

Testo Freaky

ho copiato ginger generation

Traduzione

[Intro] So, when you touch me, I feel your love all over my body (Body, body, body, body)You make me feel like I’m spinning from the way that you want me (Want me, want me, want me, want me, want me, want) [Verse] Put on a show, c-c-completelySome people think our love is freaky, freaky, freakyThey say we cray, I must be fakingBut you and I, we like it freaky, freaky, freaky [Chorus] Drinks on rooftops and kiss in the darkDance around late at night in the parkSparkle it up, dressing in colours‘Cause life is good when we’re freaky, freaky, freaky[Bridge 1] So, when you touch me, I feel your love all over my body (Body, body, body, body)You make me feel like I’m spinning from the way that you want me (Want me, want me, want me) [Refrain] Yeah, we wanna break all the rulesAnd make up some newThen we’ll destroy all of them too‘Cause that’s what we do, oh yeahAnd life goes by too quickly now not to be freaking it upFreaking it upFreaky, freaky, freaky[Chorus] Drinks on rooftops and kiss in the darkDance around late at night in the parkSparkle it up, dressing in colours‘Cause life is good when we’re freaky [Post-Chorus] freaky x 4 [Bridge 2] They say we cray, I must be fakingBut you and I, we like it freaky, freaky, freakySparkle it up, dressing in colours‘Cause life is good when we’re freaky [Refrain] Yeah, we wanna break all the rulesAnd make up some newThen we’ll destroy all of them too‘Cause that’s what we do, oh yeahAnd life goes by too quickly now not to be freaking it upFreaking it up (Freaky)Break all the rulesAnd make up some newThen we’ll destroy all of them too‘Cause that’s what we do, oh yeahAnd life goes by too quickly now not to be freaking it upFreaking it up (Freaky x3)[Outro] They say we cray, I must be fakingBut you and I, we like it freakySparkle it up, dressing in colours‘Cause life is good when we’re freaky,

Quindi quando mi tocchi

sento il tuo amore tutto sul mio corpo (corpo, corpo, corpo)

mi fai sentire come se mi stessi allontanando dal modo in cui mi vuoi (mi vuoi x 6)

metto su uno spettacolo,c c c completamentw

alcune persone pensano che il nostro amore sia pazzo, pazzo, pazzo

dicono che siammo pazzi, devo aver finto

ma tu ed io, ci piace pazzo, pazzo, pazzzo

drink in terrazza e baci nel buio

balla tardi di notte nel parco

mettici un po’ di bollicicne, vestendoti in modo colorato

perché la vita è bella quando siamo pazzi, pazzi, pazzi

Quindi quando mi tocchi

sento il tuo amore tutto sul mio corpo (corpo, corpo, corpo)

mi fai sentire come se mi stessi allontanando dal modo in cui mi vuoi

sì infrangeremo tutte le regole

e ne faremo di nuove

poi le distruggeremo altrettanto

perché ecco quello che facciamo, oh yeah,

e la vita prosegue così rapidamente adesso non per incasinarla

incasinarla

incasinarla

drink in terrazza e baci nel buio

balla tardi di notte nel parco

mettici un po’ di bollicicne, vestendoti in modo colorato

perché la vita è bella quando siamo pazzi, pazzi, pazzi

pazzi x 4

dicono che io sia pazza, mii sa che sto fingendo

ma tu ed io, lo viviamo in modo pazzo, pazzo, pazzo

mettici un po’ di bollicicne, vestendoti in modo colorato

perché la vita è bella quando siamo pazzi, pazzi, pazzi

sì infrangeremo tutte le regole

e ne faremo di nuove

poi le distruggeremo altrettanto

perché ecco quello che facciamo, oh yeah,

e la vita prosegue così rapidamente adesso non per incasinarla

incasinarla (pazzo, pazzo, pazzo)

infrangi tutte le regole

e scrivine di nuove

poi le distruggeremo altrettanto

perché è questo che facciamo oh yeah

e la vita procede così rapidameente adesso.non per incasinarla

incasinarla (pazzi, pazzi)

dicono che io sia pazza, mii sa che sto fingendo

ma tu ed io, lo viviamo in modo pazzo, pazzo, pazzo

mettici un po’ di bollicicne, vestendoti in modo colorato

perché la vita è bella quando siamo pazzi, pazzi, pazzi