ESC 2020, Diodato: il video (integrale) di Fai Rumore all’Arena di Verona

La sua Fai Rumore ha incendiato il palco dell’Ariston di Sanremo 2020 e lo stesso farà all’Arena di Verona, anche se completamente vuota. Stiamo parlando di Diodato che sarà il rappresentate italiano ad ESC 2020 – Europe Shine A Light

L’anteprima partirà su Rai1 alle 20.35 e dalle 21.00 lo show andrà in onda anche su Rai Radio2, Rai4 e RaiPlay.

La musica non si ferma e si unisce sotto il segno di Eurovision, l’evento che con la sola forza delle canzoni riesce a trasmettere un fortissimo sentimento di appartenenza all’Europa, oltre ogni confine nazionale.

Il video integrale sarà pubblicato non appena andrà in onda lo show, dalle ore 21.

A causa del Coronavirus la manifestazione Eurovision Song Contest non si è potuta tenere nel modo tradizionale. Al suo posto è nata EUROPE SHINE A LIGHT – ACCENDIAMO LA MUSICA, un evento ideato con lo scopo di unire tutti i paesi d’Europa attraverso la musica, di cui saranno protagonisti i 41 artisti di Eurovision Song Contest 2020.

“Riaccendere le luci dell’Arena di Verona, di un tempio della musica mondiale, è stato un grande privilegio. Quando canti in un luogo storico, da solo, circondato da un silenzio che ti respira intorno, senti risuonare la tua voce, la senti ritornare dopo aver compiuto un viaggio temporale, con un bagaglio diverso e hai davvero la sensazione di essere in un tempo sospeso. Spero che l’Arena e tutti i luoghi di cultura possano tornare presto a riempirsi di vita, vibrare di emozioni, perché è per quello che sono nati”, racconta Diodato.