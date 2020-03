Coronavirus, Friends: posticipata la reunion su HBO Max

I fan della celebre serie anni ’90 Friends, dovranno aspettare ancora per rivedere il loro beniamini sul piccolo schermo. La produzione che prevedeva una reunion dell’intero cast è stata posticipata.

Le riprese dello show sarebbero dovute iniziare l’ultima settimana di marzo per lo show che sarebbe poi dovuto andare in onda su HBO Max, il servizio di streaming della rete statunitense. Secondo quanto riportato da Variety tutto posticipato per il momento e le riprese, se l’emergenza Coronavirus sarà rientrate, potrebbero iniziare non prima del mese di maggio. Tutto è ancora in pending e non sappiamo quasi saranno gli ulteriori sviluppi nei prossimi mesi.

Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc di recente hanno anche aperto i loro Instagram account con grande gioia dei fan.

A rendere possibile la reunion di Friends, come annunciato via social, è la HBO. Sarà infatti proprio sulla celebre catena (la stessa di serie iconiche come Game of thrones) andrà in onda l’episodio speciale con tutti gli attori del cast. Idealmente, la puntata si chiamerà “The one where they got back together”. Il titolo fa riferimento ad ogni singolo episodio di Friends, che iniziava proprio con “The One where”.