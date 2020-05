Little Big: video, testo e traduzione di Uno, in gara a Esc per la Russia

L’Eurovision Song Contest 2020, purtroppo, fa già parte del passato. Un passato doloroso, fatto di sofferenza e di una cancellazione alla quale nessuno avrebbe voluto assistere. Anche perché in gara, anche quest’anno, ci sarebbero stati dei veri e propri fenomeni. Come per esempio i Little Big, i rappresentanti della Russia!

I Little Big avrebbero portato sul palco di Rotterdam una canzone davvero incredibile come Uno, un pezzo scatenato e divertente che ci avrebbe fatto ballare come se non ci fosse un domani!

Qui sotto potete recuperare il video ufficiale, il testo e la traduzione di Uno dei Little Big, il gruppo che avrebbe rappresentato la Russia a ESC 2020!

Little Big - Uno - Russia 🇷🇺 - Official Music Video - Eurovision 2020

Watch this video on YouTube

Traduzione

ci vorrà più di una margarita

ti chiamerò mia dolce senorita

ti lascerò dopo una sola notte con te

tutto quello che devi fare è essere pronta per un po’ di azione ora

non essere stupida, stupida

ho quella stupidera, stupidera

possiamo fare cose zozze, zozze proprio dopo la mezzanotte?

yeah sei una coniglietta così carina

yeah sei un miele divertente

tutto quello che devi fare è essere pronta per un po’ di azione ora

uno (uno), due (due), cuatro (cuatro)

un0 (uno), uno (uno), due (due), due (due), cuatro (cuatro)

uno (uno), uno (uno), due (due), due (due), cuatro (cuatro)

uno, dos, cuatro, cinto, seis

uno, uno

oh sei pronto?

ha! Tienilo stretto

Ho! Vieni da papà

tutto quello che devi fare è essere pronto per un po’ di azione

non essere stupida, stupida

ho quella stupidera, stupidera

possiamo fare cose zozze, zozze proprio dopo la mezzanotte?

yeah sei una coniglietta così carina

yeah sei un miele divertente

tutto quello che devi fare è essere pronta per un po’ di azione ora

uno (uno), due (due), cuatro (cuatro)

un0 (uno), uno (uno), due (due), due (due), cuatro (cuatro)

uno (uno), uno (uno), due (due), due (due), cuatro (cuatro)

un0, dos, cuatro, cinto, seis

uno, uno

Uno, uno

Un0 (uno), dos (dos), cuatro (cuatro)

Uno, uno, uno (uno), dos (dos), cuatro (cuatro)

Uno, uno, uno (uno), dos (dos), cuatro (cuatro)

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis X 5

Uno, uno

Uno (uno), dos (dos), cuatro (cuatro)

Uno, uno, uno (uno), dos (dos), cuatro (cuatro)

Uno, uno, uno (uno), dos (dos), cuatro (cuatro)

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis

Uno, uno

Uno (uno), dos (dos), cuatro (cuatro)

Uno, uno, uno (uno), dos (dos), cuatro (cuatro)

Uno, uno, uno (uno), dos (dos), cuatro (cuatro)

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis

Uno, uno

Testo

t’s gonna take more than one margarita

I’m gonna call you my sweet señorita

I’m gonna leave after night only with ya

All you have to do is to be ready for some action now

Don’t be a dummy, dummy

I got that yummy, yummy

Can we be chummy, chummy right after midnight?

Yeah, you so charming bunny

Yeah, you so funny honey

All you have to do is to be ready for some action now

Uno (uno), dos (dos), cuatro (cuatro)

Uno, uno, uno (uno), dos (dos), cuatro (cuatro)

Uno, uno, uno (uno), dos (dos), cuatro (cuatro)

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis

Uno, uno

Ho! Are you ready?

Ha! Hold it steady

Ho! Come to daddy

All you have to do is to be ready for some action now

Don’t be a dummy, dummy

I got that yummy, yummy

Can we be chummy, chummy right after midnight?

The night is charming bunny

You are so funny honey

All you have to do is to be ready for some action now

Uno (uno), dos (dos), cuatro (cuatro)

Uno, uno, uno (uno), dos (dos), cuatro (cuatro)

Uno, uno, uno (uno), dos (dos), cuatro (cuatro)

Un0, dos, tres, cuatro, cinco, seis

Uno, uno

Uno (uno), dos (dos), cuatro (cuatro)

Uno, uno, uno (uno), dos (dos), cuatro (cuatro)

Un0, uno, uno (uno), dos (dos), cuatro (cuatro)

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis X5

Uno, uno

Uno (uno), dos (dos), cuatro (cuatro)

Uno, uno, uno (uno), dos (dos), cuatro (cuatro)

Un0, uno, uno (uno), dos (dos), cuatro (cuatro)

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis

Uno, uno X 2