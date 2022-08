Disney: tutti i film in uscita tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023

Nonostante la metà del 2022 sia già stata superata la Disney ha diverse sorprese in serbo per la fine dell’anno e l’inizio del prossimo. Un listino già noto ma che ora si arricchisce di date d’uscita ufficiali da segnare sul calendario.

Qui in basso tutti i film in uscita tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

Nel West End di Londra degli anni Cinquanta, i piani per una versione cinematografica di un’opera teatrale di successo subiscono un brusco arresto dopo l’omicidio di un membro fondamentale della troupe. Quando l’ispettore Stoppard (Sam Rockwell) e la zelante recluta Constable Stalker (Saoirse Ronan) prendono in mano il caso, i due si trovano coinvolti in un enigmatico giallo all’interno del sordido e affascinante mondo dietro le quinte del teatro, indagando sul misterioso omicidio a loro rischio e pericolo.

Il film vede nel cast Sam Rockwell e Saoirse Ronan e uscirà il 29 settembre.

Il film è un racconto affascinante e intricato che fonde brillantemente fatti storici e finzione per un’esperienza cinematografica attuale. La storia vede protagonisti tre grandi amici che si trovano al centro di uno dei complotti segreti più scioccanti della storia americana.

Nel cast Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Zoe Saldaña, Rami Malek e Robert De Niro.

Diretto da David O. Russel, Amsterdam è uno dei film più attesi del listino Disney di fine anno. La data da segnare sul calendario è il 3 novembre.

La Regina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e le Dora Milaje lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia e di Everett Ross e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda.

Il film è interpretato da Angela Bassett, Letitia Wright, Winston Duke, Danai Gurira, Florence Kasumba, Lupita Nyong’o, Martin Freeman, Tenoch Huerta, Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever arriverà il 9 novembre nei cinema.

Una coppia si reca su un’isola costiera per mangiare in un ristorante esclusivo dove lo chef ha preparato un menù sontuoso, con alcune scioccanti sorprese.

Il film è interpretato da Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult e Ralph Fiennes. Insieme a loro anche Hong Chau, Janet McTeer, Judith Light, Reed Birney, Paul Adelstein, Aimee Carrero, Arturo Castro, Mark St. Cyr, Rob Yang e John Leguizamo.

Strange World è il prossimo originale film d’animazione targato Disney che farà viaggiare gli spettatori nel profondo di una terra inesplorata e pericolosa in cui creature fantastiche attendono i leggendari Clade, una famiglia di esploratori le cui differenze minacciano di far fallire la loro ultima e, di gran lunga, più importante missione.

Il film uscirà il 23 novembre.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, il film è interpretato da Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet il film uscirà il 14 dicembre.

Gli Spiriti dell’Isola (The Banshees of Inisherin)

Ambientato su un’isola al largo della costa occidentale dell’Irlanda, Gli Spiriti dell’Isola segue due amici di lunga data, Padraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson), che si trovano in una situazione di stallo quando Colm decide bruscamente di porre fine alla loro amicizia. Padraic, confuso e devastato, tenta di riaccendere il loro rapporto con il supporto di sua sorella Siobhan (Kerry Condon), che insieme a Dominic (Barry Keoghan), il figlio del poliziotto locale, ha le sue preoccupazioni all’interno della piccola comunità dell’isola. Ma quando Colm lancia un ultimatum scioccante per concretizzare le proprie intenzioni, gli eventi iniziano a degenerare.

Il film è interpretato da Colin Farrell e Brendan Gleeson, oltre che da Kerry Condon e Barry Keoghan. L’uscita è prevista per il 2 febbraio 2023.

I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme, con i genitori di Hope Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Il film uscirà il 15 febbraio 2023.

Empire of Light

Ambientato nei primi anni ‘80 in una cittadina balneare inglese, Empire of Light è una storia potente e toccante sui legami umani e sulla magia del cinema del regista premio Oscar Sam Mendes.

Il film uscirà il 23 febbraio 2023 e vedrà nel cast Olivia Colman e Colin Firth.

Haunted Mansion

Il film Disney Haunted Mansion arriverà il 9 marzo 2023 nelle sale italiane.

Guardiani della Galassia vol. 3

Nel film ritroveremo Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, il quale deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l’universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

Diretto James Gunn, il film uscirà nei cinema il 3 maggio 2023.

La Sirenetta

Versione il live action del classico Disney, La Sirenetta vedrà nel ruolo della protagonista Halle Bailey, insieme a lei Awkwafina, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, con Javier Bardem e Melissa McCarthy.

La data d’uscita è prevista per il 24 maggio 2023.+