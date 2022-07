Amsterdam: trailer, curiosità e anticipazioni del film di David O. Russell

Sapevamo che David O. Russell sarebbe tornato e l’uscita a sorpresa del trailer di Amsterdam ci suggerisce che questo momento si fa sempre più vicino. Un trailer col botto, come da tradizione, e un cast all star per una produzione in grande stile per un intrattenimento da vivere rigorosamente in sala.

Amsterdam, il trailer del film

Amsterdam cast, curiosità e uscita del film

David O. Russell è sicuramente un regista che può piacere, così come no. Ma a quanto pare, nonostante le innumerevoli controversie legate ai suoi comportamenti poco educati, i nomi più importanti di Hollywood fanno sempre la fila per riuscire ad accaparrarsi anche una piccolissima parte in un suo film. Amsterdam conferma il trend.

Nel film vedremo infatti Margot Robbie (attualmente impegnata sul set di Barbie di Greta Gerwig), Christian Bale, John David Washington, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldaña, Mike Myers, Michael Shannon, Timothy Olyphant, Andrea Riseborough, Taylor Swift, Matthias Schoenaerts, Alessandro Nivola, Rami Malek e Robert De Niro.

Amsterdam uscirà nei cinema il 4 novembre e, come anticipato dal trailer, mescolerà fatti reali a fatti di invenzione.

Amsterdam di che cosa parla il film

Non è stata rivelata ancora una trama ufficiale del film. Da quello che sappiamo e stando a quanto riportato da IMDB Amsterdam sarà ambientato negli anni ’30 del secolo scorso e seguirà le vicende di tre personaggi principali: un medico, un’infermiera e un avvocato rispettivamente interpretati da Margot Robbie, Christian Bale e John David Washington.

Dopo essere stati testimoni di un omicidio i tre divengono a loro volta sospettati dando il via a una serie di eventi che porterà alla luce una delle vicende più oltraggiose della storia americana.

Oltre ai tre protagonisti il film sarà popolato da un sottobosco di personaggi a loro volta interpretati dai grandi nomi che abbiamo citato: da Anya Taylor-Joy a Robert De Niro, ma anche Chris Rock (che torna al cinema dopo la vicenda dello schiaffo) e Taylor Swift che torna anche lei sul grande schermo dopo la triste parentesi di Cats.

