Marvel al Comic-Con 2022: svelate tutte le novità fino al 2026

In occasione del Comic-Con 2022 la Disney ha presentato tutte le novità dell’universo Marvel fino al 2026 con un panel dedicato. Una sfilza di novità che terrà impegnati i fan per i prossimi tre anni e che la stessa casa di produzione ha definito come “La Saga del Multiverso”.

A proposito de “La Saga del Multiverso”

Inauguratasi ufficialmente con Black Widow la saga dedicata al Multiverso è quella che sta abbracciando la Fase 4 e che continuerà nel corso della Fase 5 concludendosi nel 2025.

Quello che sappiamo è che la Fase 4 si concluderà con Wakanda Forever di cui è stato distribuito il trailer.

Wakanda Forever

Atteso nei cinema il 9 novembre, Wakanda Forever è il seguito di Black Panther. Nel film i personaggi dovranno fare i conti con le conseguenze della morte del loro re. Il film sarà un omaggio a Chadwick Boseman, scomparso prematuramente.

Fase 5

Durante il Comic-Con sono state date anche interessanti anticipazioni sulla Fase 5 dell’universo Marvel. Due per ora le grandi produzioni annunciate, entrambe attese nel 2023: Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Le meraviglie e I guardiani della galassia vol. 3.

I film usciranno rispettivamente il 17 febbraio e il 5 maggio 2023.

Tra gli altri titoli annunciati: Blade, che uscirà il 3 novembre 2023, Captain America: New World Order, che uscirà il 3 maggio 2024 e infine Thunderbolts che uscirà il 26 luglio 2024.

Nel corso della Fase 5 Bill Murray debutterà nell’MCU.

Fase 6

La fase 6 dell’universo cinematografico Marvel avrà inizio nel 2024 e, a inaugurarla, ci saranno I Fantastici 4. Una produzione attesissima già anticipata nell’ultimo film dedicato a Doctor Strange.

Molti anche i progetti senza titoli – alcuni pensano che si tratterà di sequel, ma soprattutto la Fase 6 sarà ricordata per il ritorno degli Avengers. I supereroi più forti di sempre torneranno infatti con due nuovi lungometraggi a loro dedicati Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars. Entrambi i film usciranno nel corso del 2025 e, molto probabilmente, metteranno la parola fine alla stessa Fase 6.

Vi potrebbe interessare anche:

Disneyland Paris: il Marvel Avengers Campus aprirà il 20 luglio

Marvel x Pandora: la nuova collezione ispirata agli Avengers

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: la recensione