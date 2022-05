Avatar: La Via dell’Acqua ecco il teaser trailer del film

Dopo 13 anni Avatar sta per tornare. La 20th Century Fox ha infatti distribuito oggi il primissimo teaser trailer di Avatar: La Via dell’Acqua l’attesissimo sequel del film del 2009 di James Cameron.

Il film segnerà una nuova era per il franchise riportando gli spettatori su Pandora dopo una lunghissima attesa. Nel cast del film rivedremo Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder e Matt Gerald che riprendono i ruoli del film originale; insieme a loro anche Sigourney Weaver che tuttavia ritorna in un ruolo diverso. Tra le new entry del cast ci saranno poi Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, CJ Jones e Vin Diesel.

Avatar: La Via dell’Acqua uscirà nei cinema a partire dal 14 dicembre.

Guarda il trailer del film

In Avatar: La Via dell’Acqua Jake Sully e Neytiri hanno ormai una famiglia. Ma anche se sono trascorsi 10 anni dagli eventi che tutti conoscono, saranno costretti a esplorare le altre regioni di Pandora per una minaccia.

Diventato famoso per il suo lunghissimo processo produttivo, Avatar: La Via dell’Acqua è senza alcun dubbio molto più di un sequel ma il proseguimento di quello che il suo regista considera a tutti gli effetti il lavoro della sua vita. Annunciato nel 2010, il film doveva uscire inizialmente tra il 2014 e il 2015 per poi essere rimandato più e più volte per via di una produzione sempre più complessa e, in seguito, a causa della pandemia.

Avatar: La Via del’Acqua non sarà l’unico sequel di quella che ormai è a tutti gli effetti una saga. Come precedentemente annunciato, James Cameron ha intenzione di realizzare altri tre film le cui date di uscita sono già state fissate per il 2024, 2026 e 2028. Inutile dire che i fan della saga saranno più che felici di poter vedere il mondo di Pandora espandersi davanti ai loro occhi.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche in 3D per un’esperienza coinvolgente da vivere soltanto al cinema.