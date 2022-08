Il membro di una delle boy band più amate degli anni 2000 si è cacciato nei guai con la giustizia. Lee Ryan dei Blue è stato arrestato, ecco cosa è successo.

Domenica scorsa, 31 luglio, l’artista è stato fermato dalla polizia britannica per “comportamento intimidatorio”.

L’accaduto si sarebbe verificato durante un volo proveniente da Glasgow e diretto a Londra. Lee è stato portato via in manette solo una volta arrivato all’aeroporto della capitale.

Secondo quanto riportato dai media britannici, Ryan avrebbe reagito con veemenza dopo che il personale di volo si è rifiutato di servirgli degli alcolici. Più precisamente, il cantante si sarebbe alzato dal suo posto e avrebbe cominciato a camminare avanti e indietro per il corridoio dell’aereo per poter avere ciò che aveva richiesto.

Nonostante i continui inviti a sedersi da parte degli assistenti di volo, Lee sarebbe comunque rimasto in piedi. Sembra inoltre che abbia aggredito verbalmente le hostess e secondo alcuni testimoni presenti a bordo avrebbe avuto una reazione “folle e intimidatoria”.

L’equipaggio, allora, ha contattato le autorità e così Lee Ryan è arrestato, con l’accusa di “reato di ordine pubblico”. Il membro dei Blue ha quindi trascorso alcune ore in custodia per poi essere rilasciato.

Chi sono i Blue: canzoni più famose

I Blue sono una boy band britannica, composta da quattro elementi: Duncan James, Lee Ryan, Simon Webbe e Antony Costa.

La band è stata attiva tra il 2001 ed il 2005, e dopo alcuni anni di pausa, è tornata nel 2011 con la partecipazione all’Eurovision Song Contest e la successiva pubblicazione dell’ album Roulette.

Il gruppo si è fatto conoscere nel mondo anche grazie alla canzone del 2003 Breathe Easy che insieme a One Love ad oggi rimane uno dei suoi brani più famosi. Quest’ultimo è stato adattato in italiano da Tiziano Ferro e inciso con il titolo A chi mi dice.

Nel 2015 hanno pubblicato quello che è stato fino ad ora il loro ultimo album di inediti, Colours.

La boy band sta però per fare di nuovo il suo ritorno sulle scene musicali. Il nuovo album dei Blue è intitolato Heart & Soul e uscirà il prossimo settembre, anticipato nelle scorse settimane dai singoli Haven’t Found You Yet e Dance With Me.

Il gruppo ha concretizzato anche la notizia di un tour celebrativo che partirà a dicembre di quest’anno e che vedrà anche la partecipazione del gruppo tutto al femminile britannico Atomic Kitten.

