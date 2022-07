Omicidio nel West End: tutto quello che sappiamo sul film

È stato diffuso il trailer di Omicidio nel West End, giallo in stile Agatha Christie che arriverà presto nelle sale italiane. Il film è ambientato nel West End di Londra degli anni Cinquanta, come suggerisce il titolo stesso, e vedrà come protagonisti Sam Rockwell e Saoirse Ronan nei panni di due agenti.

Omicidio nel West End è prodotto da Searchlight Pictures e uscirà nei cinema il 29 settembre.

Omicidio nel West End, il trailer del film

Il trailer del film ci dà già un ottimo assaggio delle atmosfere che vedremo nel film, costruito come un vero e proprio giallo ma con evidenti richiami alla commedia. Curato nei dettagli e nelle atmosfere che restituiscono la Londra degli anni Cinquanta, il film è accompagnato da una popolare canzone americana della fine degli anni Venti, Puttin’ on the Ritz, famosissima nella cultura pop anglosassone.

Omicidio a West End, cast e curiosità

Ambientato nel mondo del cinema il film sarà pieno di citazioni per i cinefili. Alcune delle quali già visibili dal trailer. Basti dare un’occhiata ai manifesti appesi alle pareti per riconoscere le repliche dei poster originali di film usciti in quegli anni come Pandora o La regina d’Africa.

Il film andrà sicuramente a fare sarcasmo sul mondo dello spettacolo e sul suo doppio volto: scintillante fuori, sordido dietro le quinte. Non mancheranno le risate che, possiamo già vedere dal trailer, saranno regalate principalmente dai siparietti comici tra i due protagonisti.

Nel cast di Omicidio a West End, oltre a Saoirse Ronan e Sam Rockwell, vedremo anche Adrien Brody, Harris Dickinson, Ruth Wilson e David Oyelowo.

La trama del film

Nel West End di Londra degli anni Cinquanta, i piani per una versione cinematografica di un’opera teatrale di successo subiscono un brusco arresto dopo l’omicidio di un membro fondamentale della troupe.

Quando l’ispettore Stoppard (Sam Rockwell) e la zelante recluta Constable Stalker (Saoirse Ronan) prendono in mano il caso, i due si trovano coinvolti in un enigmatico giallo all’interno del sordido e affascinante mondo dietro le quinte del teatro, indagando sul misterioso omicidio a loro rischio e pericolo.

Non ci resta che aspettare per saperne di più sul film!

