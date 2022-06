Strange World – Un Mondo Misterioso: il trailer del film Disney

Dopo Encanto la Disney torna con Strange World – Un Mondo Misterioso, il suo 61° Classico che ci porterà in un mondo molto molto particolare. L’uscita del film è prevista per il 24 novembre ma, nel frattempo, possiamo dare una prima occhiata alle atmosfere grazie al trailer che è stato lanciato poco fa.

Guarda il trailer

Diretto da Don Hall il film è la prima opera Disney dichiaratamente ispirata a fumetti pulp degli anni ’50. Uno stile che è ben riconoscibile già dal trailer, pensato e realizzato proprio come quelli dei sci-fi movies degli anni ’50 e ’60: un genere allora considerato minore, ma che è stato capace di far talmente presa nell’immaginario del pubblico da diventare grande nei due decenni successivi. Basti pensare a classici come Star Wars o Blade Runner.

Queste le premesse di Strange World – Un Mondo Misterioso che desidera omaggiare l’estetica pulp dei fumetti e dei film in cui tra invasioni aliene e mondi sconosciuti, un eroe comune si trovava a vivere un’avventura incredibile.

Non è quindi un caso che il protagonista di Strange World – Un Mondo Misterioso sia addirittura un contadino, il quale si ritrova, suo malgrado, catapultato in un mondo decisamente particolare.

Non abbiamo ancora dettagli precisi sulla trama del film, ma sicuramente il film sarà una storia avventurosa che, per la prima volta, porterà la fantascienza in casa Disney. Sarà quindi molto interessante scoprire come lo studio ha scelto di approcciarsi a questo particolare genere, sia sul fronte della trama sia per quello che riguarda gli aspetti visivi che, a giudicare dal trailer, sembrano già essere molto curati, ricercati e soprattutto strani. Non ci resta che aspettare per saperne di più!