Bridgerton 3: chi sarà il protagonista della prossima stagione?

Bridgerton 3 non è ancora stato confermato ufficialmente da Netflix, ma è chiaro per noi si tratta solo di una formalità, visto sia il successo della serie, che il materiale d’ispirazione fornitoci dalla collana di romanzi. Come molti di voi sapranno, infatti, il telefilm è ispirato ad una popolarissima serie di libri scritti da Julia Quinn ed ogni romanzo è dedicato alla ricerca dell’amore di uno degli 8 fratelli Bridgerton.

Grazie alle prime due stagioni della serie abbiamo potuto innamorarci della storia di Daphne e Simon, che è narrata in Il Duca ed Io, e di Anthony e Kate, protagonisti di Il Visconte che mi amava. Ma quale sarà la prossima coppia protagonista della terza stagione?

Il protagonista di Bridgerton 3:

Per adesso Netflix ha deciso di seguire fedelmente l’ordine (almeno quello) della collana di romanzi, ma non è detto che continuino con questa scelta. Secondo l’ordine di pubblicazione il protagonista di Bridgerton 3 dovrebbe essere Benedict, secondogenito della famiglia aristocratica e personaggio principale del terzo libro, ovvero La proposta di un gentiluomo.

Di cosa parla questo romanzo di Julia Quinn? Il libro è ambientato tra il 1815 e il 1817 e racconta la storia di Benedict Bridgerton, il quale si innamora di Sophie Beckett, in passato figlia di un conte, e ora cameriera e ospite di Benedict.

Nella seconda stagione abbiamo visto Benedict iniziare a trovare la sua strada all’accademia d’arte, ma sicuramente l’amore e il matrimonio sono concetti ancora molto lontani per lui.

Possibili cambiamenti:

La differenza più importante, se pensiamo a principali tra i libri e la serie, è che viene dato molto più spazio alla storyline degli altri fratelli Bridgerton non protagonisti della storia della stagione. Nello specifico a quelle che coinvolgono Eloise e Penelope (e quindi anche Colin). Molte delle vicende che troviamo nei libri successivi, infatti, sono già state affrontate nella serie, rendendo così anche le storie di questi due personaggi pronte già per essere raccontante in Bridgerton 3, se Netflix volesse.

La storia di Colin e Penelope, infatti è narrata nel quarto libro, ovvero, Un uomo da conquistare, mentre quella di Eloise ed il suo futuro marito in A sir Phillip con amore, ovvero il quinto romanzo della collana.

Eloise in Bridgerton 2 scopre l’amore per la prima volta con Theo, in ragazzo comune che lavora in una stamperia; si tratta di un personaggio che non esiste nei libri, ma che sicuramente è molto in linea con la storyline del personaggio. Noi in realtà abbiamo già incontrato il futuro marito della seconda sorella Bridgerton, ma no spoiler!

Colin, invece, ha iniziato a capire che Penelope ha un ruolo importante nella sua vita. Purtroppo, però, non è ancora capace di ammetterlo pubblicamente. La sfida più grande, però, sarà proprio Lady Whisteldown.