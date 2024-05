Bridgerton 3: il glow up di Colin e Penelope

Il glow up di Bridgerton ha funzionato ancora. Colin e Penelope riplendono come protagonisti di Bridgerton 3, ma sapete quali segreti ci celano dietro i loro nuovi look? Entrambi i personaggi con il loro nuovo stile comunicano la loro rinascita. Ecco tutti i segreti dietro ai look dei protagonisti di Bridgerton 3.

Bridgerton 3: i look di Penelope e Colin

Per Penelope l’ispirazione è partita da un concetto: Penelope desidera sposarsi per ottenere l’indipendenza dalla sua famiglia. Per conquistare un uomo sceglie cosi di cambiare look e passare dall’essere adolescente a donna. Dai toni del rosa e del giallo si passa a quelli del verde e del blu anche per rappresentare il suo avvicinamento alla famiglia Birdgerton. Indossa abiti multi strato, con veli, per aumentare la seduzione al fine di apparire più esposta, più in mostra. Vuole essere notata.

Il look di Pen è stato ispirato al trucco e parrucco di Rita Hayworth. Infatti non è storicamente appropriato portare i capelli così sciolti in epoca Regency ma rappresa per Pen una presa di potere e indipendenza.

Per quanto riguarda il trucco di Penelope è luminoso, ricco di glitter e gemme sugli occhi. Si avete letto bene: delle micro gemme sono state inserite appositamente per attirare l’attenzione sugli occhi di Pen e poi dirigerla sulle sue labbra ricoperte di gloss. Labbra che desiderano essere baciate e se avete visto la serie sapete che non è stato fatto a caso.

l glow up di Colin in Bridgerton 3 nasce da una visone. Quella che dai fan è stata definita il Colin Pirata. Tranquilli vi spiego tutto.

I responsabili del reparto trucco, parrucco e costumi di Bridgeton per il Colin di Bridgerton 3 desideravano che il suo cambiamento fosse immediatamente percepibile dagli abiti. Il fatto che venga definito un pirata è indicativo dei tanti viaggi che ha fatto, in luoghi molto diversi ad ha fatto suoi i costumi, le usanze e gli inseimengenti. Ma non solo questo. L’obbiettivo era anche dimostrare che Colin dopo il suo lungo viaggio per l’Europa non è più il ragazzino che era partito. Cosi la sua intera palette di colori è passata dai toni pastello delle prime stagioni a colori più scuri. Da ragazzo è diventato un uomo. Si sente maturo, molto più confidence ed è consapevole di aver attirato le attenzioni di tantissime pretendenti.

Questa trasformazione estetica e della personalità di Colin è stata realizzata anche con il contribuito dell’attore (Luke Newton) che ha ammesso di essersi immaginato tutte le esperienze fatta dal suo personaggio in viaggio ed una volta tornato a casa gli è sembrato come i ragazzi che maturano da un’estate all’altra cambiando voce e statura.

Ma sapete che l’idea dietro a questo glow up nasce da un dialogo della seconda stagione? Si tratta di uno specifico dialogo avvenuti tra Colin e Marina, precisamente quando il giovane Bridgerton fa visita a Marina e la donna lo definisce “un ragazzo”. A quel punto è nata l’idea di esplorare questo aspetto di crescita nel personaggio.

A voi sono piaciuti i suoi look dei protagonisti di Bridgerton 3?

La seconda parte di Bridgerton 3 vi aspetta in esclusiva solo su Netflix dal 13 giugno.

