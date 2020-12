Bridgerton cast: Ecco chi è Regé-Jean Page (ovvero il duca di Hastings)

Da oggi è disponibile su Netflix la nuova serie firmata Shonda Rhimes Bridgerton (guarda il trailer). Un’appassionante saga familiare che sicuramente saprà tenervi incollati allo schermo. Tra i protagonisti troviamo il Duca di Hastings (Simon) interpretato da Reje Jean Page. Ecco bio, instagram e curiosità su questo attore

Rege Jean Pege nasce nel 1990 ad Harare, nello stato di Zimbabwe. All’età di 14 anni si trasferisce nel Regno Unito e ha infatti la cittadinanza britannica. A Londra studia recitazione diplomandosi nel 2013 e iniziando a lavorare come attore quasi immediatamente con ruoli in opere teatrali. Nel 2015 appare in Waterloo Road e l’anno successivo nella miniserie Roots. Tra il 2018 e il 2019 è un personaggio regular nel legal drama ABC For the people.

L’attore di Bridgerton appare spesso sulle copertine dei settimanali e utilizza i sociale prevalentemente per lavoro. Spesso condivide anche idee politiche e si è esposto a favore di maggiori uguaglianze per le minoranze. Sulla sua vita privata sappiamo poco essendo molto riservato a riguardo.

Ecco alcuni post dai social dell’attore di Bridegerton:

