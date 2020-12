Bridgerton – Netflix cast: Ecco chi è Jonathan Bailey ovvero Anthony

Da oggi è disponibile su Netflix la nuova serie firmata Shonda Rhimes Bridgerton (guarda il trailer). Un’appassionante saga familiare che sicuramente saprà tenervi incollati allo schermo. Tra i protagonisti maschili c’è Anthony interpretato da Joanthan Bailey. Ecco bio, instagram e curiosità su questo attore

Jonathan Bailey nasce a Wallingford, Oxfordshire, nel Regno Unito, il 25 aprile 1988. Ha tre sorelle maggiori. La sua carriera inizia quando aveva solo 9 anni, decidendo però di fare l’attore all’età di cinque anni, dopo aver visto una produzione teatrale di Oliver! La sua prima apparizione è nella serie Bramwell, interpretando il ruolo di William. Nel 2003, all’età di 14 anni, ha iniziato a recitare per il Teatro, in varie tragedie e commedie, come King John, e Beautiful Thing.

Dopo aver interpretato piccole parti in varie serie televisive e film, Bailey si è assicurato un ruolo da protagonista come appassionato di sport nella sictom Campus. Nel 2011 ha interpretato Leonardo da Vinci nella serie Leonardo e nel 2012 ha recitato con Sarah Alexander nella serie – commedia della BBC, Me and Mrs Jones. Ha recitato anche in alcuni musical teatrali, tra cui The Last Five Year e American Psycho.

Inoltre è stato nominato per il Premio Milton Shulman come miglior esordiente agli Evening Standard Theatre Awards 2012 per la sua performance in South Downs di David Hare. Nel 2019 vince il Laurence Olivier Award al miglior attore non protagonista in un musical per Company. Jonathan Bailey è dichiaratamente gay. Ama fare sport e viaggiare e ha un cane di cui trovate scatti molti teneri sul suo profilo Instagram.

Ecco alcuni post dai social dell’attore di Bridegerton:

