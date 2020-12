Bridgerton cast: Ecco chi è Phoebe Dynevor (Bio, Instagram e curiosità)

Da oggi è disponibile su Netflix la nuova serie firmata Shonda Rhimes Bridgerton (guarda il trailer). Un’appassionante saga familiare che sicuramente saprà tenervi incollati allo schermo. Tra le protagoniste femminile c’è Daphne interpretata da Phoebe Dynevor. Ecco bio, instagram e curiosità su questa attrice

Phoebe Harriet Dynevor nasce a Manchester in Inghilterra il 17 aprile 1995. Suo padre Tim è uno scrittore mentre la madre Sally è attrice. Ha un fratello e uno sorella minori di nome Samuel e Harriet. Il suo primo ruolo importante risale al 2009 nella serie Waterloo Road. Conta poi una serie di apparizioni con ruoli più o meno importanti in Monroe e The Muskeeters.

Nel 2016 fa il suo debutto anche su una rete americana insieme a Rupert Grint nella serie comedy crime Snatch. Prima di Bridgerton ha avuto un ruolo fisso come Claire in Younger. Grazie ai social che non utilizza molto spesso se non per viaggi, momenti speciali e lavoro scopriamo che ha un marito. Il nome è Daniel Shalom e i due nonostante la giovane età sembrano molto affiatati e maturi.

Ecco alcuni post dai social dell’attrice di Bridegerton:

