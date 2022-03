Amici 21 – Serale 26 marzo: Calma e Christian eliminati

Calma e Christian sono i due allievi eliminati della seconda puntata del Serale di Amici 21, trasmessa questa sera su Canale 5.

Calma, uno dei concorrenti della squadra Zerbi-Celentano, ha lasciato il talent show per eliminazione diretta dopo la prima partita.

Christian, invece, ha avuto la peggio dopo essere finito al ballottaggio con Crytical e l’eliminazione definitiva è avvenuta in questo caso non in studio ma in casetta, una volta terminata la terza manche.

Calma e Christian, eliminati di stasera ad Amici 21

Dopo la prima partita, che ha visto perdere la squadra Zerbi-Celentano, sono finiti a rischio eliminazione tre degli allievi del team sconfitto: Luigi, Calma e Leonardo.

Luigi è rientrato subito in gara grazie alla giuria. Di conseguenza, il cantante e il ballerino si sono sfidati per convincere i giudici. La giuria ha preferito, dunque, salvare Leonardo.

“È stata un’esperienza bellissima, il serale è come una tombola, oggi è capitato a me, domani capiterà a qualcun altro. Sono contento perché mi sono arrivati tanti messaggi belli da tutti voi, non vedo l’ora d’incontrarvi”, ha dichiarato Calma ringraziando il pubblico prima di lasciare lo studio.

A finire al ballottaggio dopo la terza manche è stato invece Crytical, allievo della squadra Pettinelli-Peparini, che a fine puntata si è scontrato con Christian, eliminato provvisorio della seconda.

Il rapper ha giocato le sue carte cantando Casa mia e La mia ragazza è magica. Christian ha difeso il suo posto al serale ballando sulle note di Ego e L’inverno dei fiori.

Una volta tornati nella casetta di Amici, i due ragazzi hanno ricevuto il verdetto. È il giovane ballerino, dunque, a dover lasciare la scuola e il talent show, con la soddisfazione di aver ritrovato proprio questa sera e anche solo per poco la luce che aveva all’inizio della sua esperienza ad Amici.