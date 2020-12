Bridgerton – cast: Bio e Instagram di Nicola Coughlan (Penelope)

Da ieri è disponibile su Netflix la nuova serie firmata Shonda Rhimes Bridgerton (guarda il trailer). Un’appassionante saga familiare che sicuramente saprà tenervi incollati allo schermo. Tra le protagoniste femminile più interessanti e che ci hanno fatto simpatia c’è Penelope interpretata da Nicola Coughlan. Ecco bio, instagram e curiosità su di lei

Nicola Coughlan nasce a Galway in Irlanda il 9 gennaio 1987. Ha un fratello e una sorella maggiori ed ha maturato l’interesse per la recitazione in giovane età, studiato sia alla Oxford School of Drama che alla Birmingham School of Acting per poi conseguire una laurea lingua inglese e civiltà classica presso l’Università Nazionale d’Irlanda. Attorno al 2004 intraprende la carriera di attrice, prestando inoltre la voce in vari cartoni animati.

Nel 2018 ottiene la parte di Hannah Dalton in Harlots e soprattutto di Clare Devlin in Derry Girls, sitcom di Channel 4 che le conferisce fama internazionale. Nello stesso anno avviene inoltre il suo debutto nel West End con Gli anni fulgenti di Miss Brodie. La rivista Evening Standard ha parlato di lei come di “una delle stelle nascenti del 2018”. Nicola Coughlan vive a Londra ed è una fervente sostenitrice del Partito Laburista. In occasione delle elezioni generali del 2019, ha twittato il suo sostegno al partito incoraggiato le persone a registrarsi per votare.

Ecco alcuni post dai social dell’attrice di Bridegerton:

Ireland was the first country in the world to vote in equal marriage from a vote by the people

In the last 20 years we’ve done so much to advance LQBTQ+ rights in this country and I’m so proud and excited for us to continue 💚 — Nicola Coughlan (@nicolacoughlan) December 24, 2020

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Coughlan (@nicolacoughlan)