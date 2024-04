Il ruolo di Eloise in Bridgerton 3 potrebbe essere diverso rispetto ai romanzi

Il ruolo di Eloise nella nuova stagione di Bridgerton potrebbe essere diverso rispetto ai romanzi di Julia Quinn. Eloise nella serie tv inizialmente sarà contraria alla storia d’amore tra Colin e Penelope. Ecco tutto quello che dovete sapere su Eloise in Bridgerton 3.

Il ruolo di Eloise in Bridgerton 3

Il trailer di Bridgerton 3 ci ha dato diversi indizi in merito a ciò che accadrà nei prossimi episodi della serie Netflix, in particolare per i personaggi di Benedict, Francesca ed Eloise. In merito ad Eloise il trailer ci rivela precisamente quale sarà il suo ruolo nella stagione 3 di Bridgerton e non sarà tanto carina con il fratello e la sua ex migliore amica.

Da cosa lo deduciamo? Beh da questa frase nel trailer: “Non avrà mica messo gli occhi su di te” – frase che Eloise rivolge a suo fratello Colin quando appende che lui si è offerto di aiutare Penelope a cercare marito.

Se vi ricordate la seconda stagione di Bridgerton si chiude con Eloise che scopre la vera identità di Lady Whistledown e non la prende proprio benissimo anche perche Lady Whistledown non era stata affatto gentile con lei. Sicuramente non desidera che Colin, suo fratello scelga di frequentare Penelope proprio perchè è arrabbiata con l’amica o/e non vuole che il fratello si innamori di una persona che gli sta mentendo.

Per noi Eloise cercherà di allontanare i due o almeno di convincere Colin a non prestare attenzioni a Pen. Nei libri però la situazione è un po’ diversa. La reazione tutt’altro che estasiata di Eloise al matrimonio di Colin e Penelope nei libri aveva a che fare con la sua paura di rimanere zitella da sola e non aveva niente contro la coppia. Nella serie forse influirà anche questo e non sarebbe male ma comunque non sarà la ragione principale per l’atteggiamento ostile di Eloise.

Tra l’altro nella nuova stagione Claudia, l’interprete di Eloise ha dichiarato che il suo personaggio diventerà amica di Cressida Cowper non per vendicarsi nei confronti di Penelope ma perchè sarà l’unica disposta a mostrarle gentilezza ed ospitalità. Interessante… chissà quanto durerà questa amicizia perchè entro il finale della stagione Pen ed Eloise sicuramente si riappacificheranno però nel mentre vedremo.

Quanto attendete la nuova stagione della serie Netflix?

Potrebbe interessarti anche: