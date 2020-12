Bridgerton – Netflix: Ecco chi è la misteriosa lady Whistledown (SPOILER)

Dal giorno di Natale Netflix ha reso disponibile la prima stagione della serie Bridgerton (leggi la recensione no spoiler). In attesa di scoprire se ci sarà una seconda stagione, ipotesi molto probabile vista la saga composta da più libri ecco la rivelazione più importante della stagione. Nell’ultimo episodio scopriamo finalmente chi c’è dietro la misteriosa lady Whistledown. Se non avete finito la serie non leggete oltre per evitare spoiler

Il fatto che in Bridgerton avremmo trovato una nuova Gossip Girl già lo sapevamo dalle anticipazioni. Se però per la serie con protagonista Blake Lively & co abbiamo dovuto attendere molto stagioni per avere una risposta Shonda Rhimes ci offre la risposta già negli ultimi minuti dell’episodio 1×08. Per alcuni episodio abbiamo pensato potesse essere Eloise che per nascondere la sua identità e sviare i sospetti ha per prima cercato la scrittrice misteriosa.

Insieme a lei abbiamo poi pensato (non per molto) che la sarta delle famiglie nobili potesse celarsi dietro agli scandali. Del resto tutte le famiglie passavamo per il suo negozio.. Tuttavia, lady Whisteldown è invece Penelope (Nicola Coughlan). Simpatica, leale, un po’ ribelle e anticonformista è lei la penna misteriosa di Mayfair. Eloise aveva la risposta molto vicina ma credendo che la lady fosse una donna adulta non aveva preso in considerazione la sua amica. Penelope nonostante la giovane età dimostra di osservare il mondo e capirlo con occhi maturi. Inoltre, il fatto di essere un po’ ai margini e poco considerata ma sempre presente agli eventi principale le offrono un punto di vista privilegiato.

Ecco alcuni reazioni su Twitter riguardo Bridgerton:

