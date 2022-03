Bridgerton 2 – Netflix: Ecco tutto quello che è successo nel finale

La seconda stagione di Bridgerton ha raccontato principalmente la ricerca dell’amore del visconte Anthony (Jonathan Bailey). Abbiamo conosciuto alcuni nuovi personaggi come le sorelle Kate ed Edwina Sharma e qualcuno ha scoperto l’identità di Lady Whisteldown. Ecco tutto quello che è successo nel finale

Scopri qui alcune teorie sulla terza stagione

L’ultimo episodio della seconda stagione di Bridgerton è stato ricco di eventi per tutti i personaggi. Kate ed Anthony riescono finalmente ad ammettere i reciproci sentimenti e hanno il loro lieto fine. Infatti, il visconte temendo di perderla ha capito di non poter vivere senza di lei. Mentre la giovane anche grazie ai consigli della sorella Edwina ha capito di dover pensare alla propria felicità e non sempre e solo a quella degli altri. La Regina infine dà il suo benestare al matrimonio e promette ad Edwina un incontro con uno dei suoi nipoti.

Mentre le sorelle Sharma ritrovano il loro rapporto assistiamo alla fine di un’amicizia o forse due. Infatti, Eloise scopre che dietro lady Whisteldown c’è Penelope. Le due litigano duramente e la giovane Bridgerton afferma di essere delusa dall’unica amica che credeva leale. Mentre Penelope cerca la ragazza per chiarire si imbatte in Colin. Penelope prova forti sentimenti per il giovane ma lui la vede solo come un’amica e lo ribadisce mentre parla con alcuni amici che scherzano su di loro come possibile coppia. La ragazza è ferita, arrabbiata, sconvolta e decide di sfogarsi tornando a scrivere.

Infine, Benedict sembra deciso a lasciare la pittura e cercare nuove strade mentre Anthony si riappacifica con il fratellino e affronta il ricordo del padre che aveva seppellito per non soffrire. C’è poi spazio anche per la redenzione di Portia Featherington. La donna infatti trova il coraggio di allontanare il truffatore Jack dalla sua famiglia e di proteggere le figlie da altri scandali.