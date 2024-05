Bridgerton 3 è la stagione più divertente, dolce e autoironia di tutte. Ma è davvero la più spicy di tutte? Tranquilli vi raccontiamo tutto nella recensione senza spoiler di Bridgerton 3. I primi quattro episodi della nuova stagione di Bridgerton vi aspettano da oggi solo su Netflix.

Bridgerton 3: tutto quello che dovete sapere senza spoiler

Contrariamente a quello che ci era stato promesso la prima parte di Bridgerton 3 non è così spicy come ci avevano raccontato, ma per come si conclude possiamo dirvi che tutto il lato piccante della stagione è stato relegato nella seconda parte.

Questa prima parte di Bridgerton 3 è la perfetta definizione del trope del frinds to lovers: Colin si accorge di provare un forte sentimento romantico verso Penelope non perchè teme di perderla o perchè diventa geloso ma perchè ha compreso di poterla avere al suo fianco ed ora non vuole più rinunciare a lei. Il triangolo è presente ma è più di facciata. Penelope desidera sposarsi per avere la sua indipendenza dalla famiglia ed è disposta a tutto persino a rinunciare per sempre a Colin. Tra i due protagonisti la chimica è dolce, si vede che si conoscono da tanto tempo e sono amici nella vita vera. Preparatevi perche Pen in questa stagione farà una cosa per cui noi l’abbiamo amata.

Penelope ha perso l’amica di Elise ma le due è palese che siano ancora molto legate ed infatti si proteggono a vicenda. Vedrete che in questa stagione vi ricrederete anche su Cressida perchè Eloise ha avuto un’ottima influenza su di lei. Alcuni personaggi che nelle prime due stagioni sono stati più marginali e magari antipatici ai fan, nella terza avranno rinnovato spazio.

Francesca Bridgerton è la grande co-protagonsiat della stagione. A momenti questa sembra la sua stagione perchè quasi metà del suo libro viene sviluppato in questa prima parte. È il brillante della stagione e tutti cadono ai suoi piedi ma come vi avevo accennato lei è molto diversa da Daphne. Siamo certe che vi catturerà fin da subito.

I costumi ed il make-up sono sempre incredibili, sofisticati e mai banali. Il glow up di Bridgerton è sempre incredibile, Colin e Penelope risplendono. La colonna sonora presenta il primo brano originale ed una canzone di Taylor Swift collocata nel momento più atteso dai fan del romanzo.

Note dolenti: Kate ed Anthony compaiono per pochissimo solo nel primo episodio. Torneranno per la parte 2 però la loro assenza rappresenterà un grande delusione per i fan. Benedict avrà una relazione con una certa vedova che per noi gli spezzerà il cuore entro fine stagione.

Nel complesso la stagione tre di Bridgerton risulta super scorrevole, divertente e tanto dolce. Noi ora attendiamo con ansia il 13 giugno per poter vedere la seconda parte di Bridgerton 3.

