Bridgerton 2 – Netflix: Ecco trailer della seconda stagione (VIDEO)

La seconda stagione di Bridgerton è tra le novità di Netflix più attese di questo mese. Il 25 marzo è sempre più vicino e oggi abbiamo il trailer per ingannare l’attesa.

Sinossi. La seconda stagione di Bridgerton segue Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), il maggiore dei fratelli e sorelle Bridgerton nonché visconte, nella sua ricerca di una moglie adeguata. L’uomo è guidato dal senso del dovere e farà di tutto per salvaguardare il nome della sua famiglia. La ricerca di Anthony per una debuttante che incontri i suoi standard impossibili sembra destinata a fallire, finché Kate Sharma (Simone Ashley) e sua sorella Edwina (Charithra Chandran) non arrivano dall’India.

Quando Anthony inizia a corteggiare Edwina, Kate scopre la vera natura delle sue intenzioni. Infatti, il vero amore non è in cima alle sue priorità. Deciderà quindi di fare qualunque cosa in suo potere per impedire l’ unione. Tuttavia, le schermaglie verbali tra Kate e Anthony non fanno altro che avvicinarli sempre di più, complicando le cose. Dall’altra parte di Grosvenor Square, i Featherington devono dare il benvenuto al nuovo erede nella loro tenuta, mentre Penelope (Nicola Coughlan) continua a muoversi per l’alta società tenendo nascosto il suo segreto a tutti.

Scopri qui gli artisti della colonna sonora dei nuovi episodi

Ecco il trailer di Bridgerton 2: