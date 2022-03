Amici 21: litigio per le pulizie tra Albe, LDA e Serena

In casetta, nel daytime di oggi di Amici 21 saltano i nervi a causa della sempre spinosa questione pulizie.

Il litigio vede coinvolti in primis Albe, LDA e Serena ma anche Nunzio e Sissi non mancano di esprimere la loro opinione.

Cos’è successo durante il litigio per le pulizie ad Amici

A scatenare la lite di oggi è l’atteggiamento di Albe e Serena rispetto ai turni. Tocca infatti a loro due occuparsi delle pulizie generali ma entrambi stanno dormendo.

LDA, infastidito, lo fa notare agli altri, visto che lo stesso Albe lo ha ripreso in mattinata per non aver lavato i pavimenti.

Luca sceglie di non svegliarli, di pulire al posto loro e di rinfacciare l’accaduto il giorno successivo. Alice però sveglia i due ragazzi e spiega cosa sta succedendo.

Albe e Serena a quel punto si arrabbiano e scoppia il litigio. Il cantante dà del bambino ad LDA, Serena lo definisce “il paladino del niente”.

“Tu stai impazzendo perché mi devi sputare merd* addosso. La gente è cattiva, devono rinfacciarti le cose sempre, appena hanno la palla in mano te la devono tirare subito”, replica il cantante di Io volevo solo te.

La tensione si fa sempre più alta e vengono chiamati in causa anche Nunzio che discute animatamente con Serena accusandola di essere sempre in prima linea nel rimproverare gli altri quando non fanno il loro dovere. “Io lo faccio con tutti da settembre, chi c****o sei tu?”, tuona Serena in un momento d’ira.

Interviene anche Sissi che prende le difese della ballerina di Amici affermando che è giusto che Serena sottolinei quando qualcuno lascia le cose fuori posto dopo averle utilizzate. Secondo voi chi ha ragione?