Bridgerton 2: il 26 marzo a Milano un evento celebra i nuovi episodi

La seconda stagione di Bridgerton è tra le serie più attese in questo marzo dal pubblico di Netflix. La data di uscita è fissata per il 25 marzo. A Milano Netflix ha deciso di organizzare un evento speciale per l’occasione il 26 marzo. Ecco i pochi dettagli diffusi finora

Sappiamo ancora molto poco per il momento di questo evento speciale. Una cosa è certa: i posti per i fan sono limitati a solo 150 fortunati. Per provare a partecipare allo speciale evento Bridgerton a Milano dovete andare sul sito di cui vi lasciamo sotto il link e registrarvi. Gli utenti dovranno poi rispondere ad alcune domande sulla prima stagione di Bridgerton. Se indovinerete le risposte esatte e avrete un po’ di fortuna potreste essere tra i fortunati 150 fan che riceveranno via mail l’invito all’evento milanese.

Scopri qui il link a cui andare per avere informazione e iscriversi

In attesa di ulteriori info e dettagli sull’evento vi ricordiamo qualche dettaglio sulla prossima stagione.

Sinossi. La seconda stagione di Bridgerton segue Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), nella sua ricerca di una moglie adeguata. L’uomo è guidato dal senso del dovere e farà di tutto per salvaguardare il nome della sua famiglia. La ricerca di Anthony per una debuttante che incontri i suoi standard impossibili sembra destinata a fallire, finché Kate Sharma (Simone Ashley) e sua sorella Edwina (Charithra Chandran) non arrivano dall’India.

Quando Anthony inizia a corteggiare Edwina, Kate scopre la vera natura delle sue intenzioni. Infatti, il vero amore non è in cima alle sue priorità. Deciderà quindi di fare qualunque cosa in suo potere per impedire l’ unione. Tuttavia, le schermaglie verbali tra Kate e Anthony non fanno altro che avvicinarli sempre di più, complicando le cose. Dall’altra parte di Grosvenor Square, i Featherington devono dare il benvenuto al nuovo erede nella loro tenuta, mentre Penelope (Nicola Coughlan) continua a muoversi per l’alta società tenendo nascosto il suo segreto a tutti.