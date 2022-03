Bridgerton 2: Harry Styles, i Nirvana e tanti altri nella colonna sonora

La nuova stagione di Bridgerton è tra le novità di questo mese più attese dal pubblico di Netflix. In attesa di capire cosa succederà nei nuovi episodi possiamo farci un’idea della colonna sonora. Infatti, l’altro ieri sono state rivelate su Tudum le canzoni che faranno da sfondo musicale.

Scopri qui il teaser e la locandina

Il produttore esecutivo Chris Vand Dusen ha così commentato le scelte musicali. Ho scelto tutte le canzoni per un motivo preciso. Ognuna è incredibilmente potente e profondamente emozionante in modo diverso e unico. Provo sempre molto canzoni su una scena per arrivare alla scelta perfetta. La playlist di questa stagione è davvero intrigante.

I titoli che compongono la colonna sonora di Bridgerton 2 provengono non dalle versioni originali ma da alcune cover. Chris Van Dusen infatti ama le canzoni pop e il supervisore musicale della serie ha quindi cercato le cover delle canzoni che voleva e che fossero in linea con gli episodi e il contesto.

Abbiamo cercato di legare la modernità con l’epoca di Bridgerton attraverso queste cover, ha spiegato. Il pubblico riuscirà a riconoscerle subito e speriamo riesca ad avvicinarsi emotivamente ai personaggi e alle scene. Tutte le canzoni trattano di sentimenti e credo che queste versioni renderanno uniche alcune sequenze. Una versione strumentale darà nuovo respiro e vita a questi brani noti e riuscirà, forse, a farli conoscere a un pubblico nuovo.

Ecco quindi un riepilogo:

Stay Away, Nirvana (cover by Vitamin String Quartet)

Material Girl, by Madonna (cover by Kris Bowers)

Diamonds, Rihanna (cover by Hannah V and Joe Rodwell)

Dancing on My Own, Robyn (cover by Vitamin String Quartet)

You Oughta Know, Alanis Morissette (cover by Duomo)

Kabhi Khushi Kabhie Gham (cover by Kris Bowers)

Sign of the Times, Harry Styles (cover by Steve Horner)

What About Us, Pink (cover by Duomo)

How Deep Is Your Love, Calvin Harris and Disciples (cover by Kiris)

Wrecking Ball, Miley Cyrus (cover by Midnight String Quartet)