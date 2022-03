Bridgerton 2 cast: Ecco chi è Charithra Chandran ovvero Edwina

Nella seconda stagione di Bridgerton ci sono alcune new entry in particolare le sorelle Sharma ovvero Kate ed Edwina arrivate dall’India. Conosciamo meglio l’attrice che interpreta Edwina ovvero Charithra Chandran

Charithra Chandran è un’attrice britannica emergente e siamo sicuri che il ruolo di Edwina rappresenterà un buon trampolino di lancio. Il suo nome completo è Charithra Surya Chandran ed è nata il 17 gennaio del 1997 in Scozia sotto il segno zodiacale del Capricorno. La ragazze cresce a Oxford ed entrambi i genitori sono medici. Non è chiaro se abbia o meno fratelli o sorelle. Charithra ha conseguito nel 2019 la laurea al New College in Filosofia, Politica ed Economia.

Propri durante gli anni dell’università prende parte a numerose rappresentazioni teatrali entrando a far parte anche del National Youth Theatre. Il suo debutto come attrice è recente e risale solo al 2021 nella serie tv, Alex Rider con il personaggio di Sabina Pleasance. Nel 2022 appare poi nel film Class S e in due cortometraggi: The Talents e Good Intentions. Sui social è molto attiva sia professionalmente che con scatti di vita privata.

