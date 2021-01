Bridgerton – Netflix: Nicola Coughlan vorrebbe una seconda stagione

La nuova serie firmata Shonda Rhimes Bridgerton sta riscuotendo un grandissimo successo su Netflix (scopri la recensione qui). Le critiche non mancano e certamente è una serie leggera che però ha saputo catturare l’attenzione anche per la scelta del protagonista maschile (Rege Jean Page). Un altro personaggio molto interesse e centrale è poi quello di Penelope. L’attrice ha rilasciato un’intervista parlando della serie e delle speranze per il futuro

Netflix non ha ancora confermato ufficialmente Bridgerton 2 ma il fatto che i libri da cui prende ispirazioni sono una saga possiamo aspettarci continuerà. Ovviamente Penelope in quanto Featherington rimarrà benestante (ricordiamo che la famiglia ha molti debiti a fine stagione ndr), ha detto Nicola Coughlan a Tvline. Mi chiedo se suo padre sia davvero morto. Eloise scoprirà la vera identità dell’amica? Sono curiosa quanto voi e spero ci sarà una seconda stagione.

L’attrice ha poi raccontato alcuni retroscena della serie e del cast. Non conoscevo nessuno se non Claudie Jessie tramite amici comuni. Tutti dicono che Shonda abbia grande istinto nella scelta dei suoi cast e posso confermare. Lavorare con Claudia è stato stupendo e rendeva tutto più semplice. Ciò che adoro di Penelope è la sua complessità, ha continuato. Non la puoi descrivere in poche parole. Sa essere dolce, gentile ma anche fare cose terribile e ha grandi ambizioni ma sa anche che avere una famiglia è importante.

Ero al liceo quando Gossip Girl aveva successo e credo di non averlo apprezzato perchè troppo grande, ha affermato. Ora tutti mi fanno domande sulle somiglianze e quindi avrei dovuto guardarlo meglio. Ovviamente grazie al suo successo conosco la storia e so che ci sono somiglianze. La cosa più interessante credo sia la sete di pettegolezzi che va avanti da centinaia di anni. Una delle costanti dell’essere umana è che sono curiosi e smaniano per conoscere i fatti (altrui).