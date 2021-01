Bridgerton – Jonathan Bailey: “Hollywood vuole attori gay (ma non troppo)”

Jonathan Bailey è uno dei protagonista della nuova, acclamata e da alcuni criticata serie Bridgerton (leggi la recensione no spoiler). La serie firmata Shonda Rhimes affronta anche temi legati alla sessualità e l’attore ha voluto raccontare in un’intervista, riportata anche da Just Jared, la sua esperienza di attore gay.

L’attore di Bridgerton ha dichiarato pubblicamente già da tempo di essere gay. Tuttavia, sembra che se avesse ascoltato alcuni colleghi dell’industria cinematografica e televisiva avrebbe dovuto essere più discreto. Le conversazioni più conservatrici che ho avuto sono state con uomini gay di questa industria, ha raccontato. Mi dicevano cose come no non dovresti dirlo troppo in giro o simili. Ho avvertito come un senso di vergogna palpabile insieme al dovere soprattutto nel mondo attuale di essere aperti e comprendere.

Dall’altra parte raccontare l’omosessualità o temi vicini è una necessità e quindi l’industria ha anche bisogno di attori gay, ha continuato l’attore di Bridgerton. Come se volessero attori gay ma non troppo. Credo poi ci sia una ragione se i personaggi omosessuali sono interessanti. Spesso infatti affrontano un difficile percorso di crescita e presa di coscienza che è il loro vero punto di forza. Ecco perchè penso che spesso siano stati scelti uomini forti (anche se etero) per questi ruoli.

