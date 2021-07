Billie Eilish – Goldwing: audio, testo e traduzione della canzone

Billie Eilish ha pubblicato l’album Happier Than Ever oggi, venerdì 30 luglio. Scopri qui audio, testo e traduzione di Goldwing.

Il disco è stato scritto e prodotto dalla 19enne e dal fratello FINNEAS a Los Angeles e contiene 16 tracce tra cui i singoli già pubblicati Therefore I Am, my future, Your Power e Lost Cause.

[Intro]

He hath come to the bosom of his beloved

Smiling on him, she beareth him to highest heav’n

With yearning heart

On thee we gaze, O’ gold-wing’d messenger of mighty Gods

[Instrumental Break]

[Verse 1]

Goldwing angel

Go home, don’t tell

Anyone what you are

You’re sacred and they’re starved

And their art is gettin’ dark

And there you are to tear apart

Tear apart, tear apart, tear apart

[Chorus]

You better keep your head down-down

Da-da-down-down, da-da-down-down

Better keep your head down-down

Da-da-down-down, da-da-down-down

[Verse 2]

They’re gonna tell you what you wanna hear

Then they’re gonna disappear

Gonna claim you like you a souvenir

Just to sell you in a year

[Chorus]

You better keep your head down-down

Da-da-down-down, da-da-down-down

Keep your head down-down (Down)

Da-da-down-down, da-da-down-down

Better keep your head down-down

Da-da-down-down, da-da-down-down

Keep your head down-down

Da-da-down-down, da-da-down-down

[Outro]

That’s good!

Traduzione di Goldwing di Billie Eilish

[Introduzione]

È venuto nel seno della sua amata

Sorridendo su di lui, lei lo porta al più alto dei cieli

Con cuore ardente

Su di te contempliamo, o messaggero dalle ali d’oro di potenti dèi

[Pausa strumentale]

[Verso 1]

Angelo alato d’oro

Vai a casa, non dirlo

Chiunque tu sia

Sei sacro e loro sono affamati

E la loro arte sta diventando oscura

E tu sei lì a fare a pezzi

Fai a pezzi, fai a pezzi, fai a pezzi

[Coro]

Faresti meglio a tenere la testa bassa

Da-da-giù, da-da-giù-giù

Meglio tenere la testa bassa

Da-da-giù, da-da-giù-giù

[Verso 2]

Ti diranno quello che vuoi sentire

Poi scompariranno

Dichiarerò che sei come un souvenir

Solo per venderti in un anno

[Coro]

Faresti meglio a tenere la testa bassa

Da-da-giù, da-da-giù-giù

Tieni la testa giù (Giù)

Da-da-giù, da-da-giù-giù

Meglio tenere la testa bassa

Da-da-giù, da-da-giù-giù

Tieni la testa bassa

Da-da-giù, da-da-giù-giù

[Fine]

Va bene!