Lo scorso 2 giugno Billie Eilish ha pubblicato una nuova anteprima del suo secondo album, Happier than ever, in uscita a fine luglio. Il pezzo in questione si chiama Lost Cause e segue a ruota la pubblicazione, qualche settimana fa, di Your Power.

Qui sotto trovate video ufficiale, testo e traduzione di Lost Cause di Billie Eilish.

Traduzione testo Lost Cause Billie Eilish

Testo

[Intro] Something’s in the— [Verse 1] Something’s in the air right nowLike I’m losin’ track of time (Time, time)Like I don’t really care right nowBut maybe that’s fineYou weren’t even there that dayI was waitin’ on you (You, you)I wonder if you were aware that dayWas the last straw for me and I know [Pre-Chorus] I sent you flowersDid you even care?You ran the showerAnd left them by the stairsOoh-ooh-ooh, a-a-a-ayy [Chorus] Thought you had your shit together, but damn, I was wrong (Wrong)You ain’t nothin’ but a lost cause (Cause, cause)And this ain’t nothin’ like it once was (Was, was)I know you think you’rе such an outlawBut you got no job (Job)You ain’t nothin’ but a lost cause (Cause)And this ain’t nothin’ like it oncе was (Was)I know you think you’re such an outlawBut you got no job[Verse 2] I used to think you were shy (Shy)But maybe you just had nothing on your mindMaybe you were thinkin’ ’bout yourself all the timeI used to wish you were mine (Mine)But that was way before I realizedSomeone like you would always be so easy to find(So) So easy (So, so)Hee, mm-mm-mm, mm [Pre-Chorus] Gave me no flowersWish I didn’t careYou’d be gone for hoursCould be anywhereOoh-ooh-oohAh-ah-ah-ah-ah [Chorus] Thought you would’ve grown eventually, but you proved me wrong (Wrong)You ain’t nothing but a lost cause (Cause)And this ain’t nothing like it once was (Was)I know you think you’re such an outlaw (Yeah)But you got no job (No job)You ain’t nothing but a lost cause (Cause)And this ain’t nothing like it once was (Was)I know you think you’re such an outlaw (Think you’re such an outlaw)But you got no job[Outro] (What did I tell you?)(Don’t get complacent)(It’s time to face it now, na-na, na-na, na-na)(What did I tell you?)(Don’t get complacent)(It’s time to face it now, na-na, na-na, na-na)

Traduzione

C’è qualcosa nel..

c’è qualcosa nell’aria in questo momento

Come se stessi perdendo la cognizione del tempo (tempo, tempo)

Come se non mi interessasse davvero adesso

Ma forse va bene

Non eri nemmeno lì quel giorno

Ti stavo aspettando (tu, tu)

Chissà se eri consapevole quel giorno

È stata l’ultima goccia per me e lo so

ti ho mandato dei fiori

Ti importava?

Hai fatto la doccia

E li ha lasciati per le scale

Ooh-ooh-ooh, a-a-a-ayy

Pensavo che avessi la tua roba insieme, ma cavoli, mi stavo sbagliando (sbagliando)

Non sei nient’altro che una causa persa (causa, causa)

E questo non è niente come una volta (era, era)

So che pensi di essere un tale fuorilegge

Ma non hai lavoro (Lavoro)

Non sei altro che una causa persa (Causa)

E questo non è niente come una volta (era)

So che pensi di essere un tale fuorilegge

Ma non hai lavoro

Pensavo che tu fossi timido (Timido)

Ma magari non avevi proprio niente in mente

Forse stavi pensando a te stesso per tutto il tempo

volevo che tu fossi mio (mio)

Ma questo era molto prima che me ne rendessi conto

Qualcuno come te sarebbe sempre così facile da trovare

(Così) Così facile (Così, così)

Hee, mm, mm

Non mi hai dato fiori

Vorrei non mi importasse

Sei stato via per ore

Potresti essere ovunque

io, io, io

mi immaginavo che saresti cresciuto alla fine

ma mi hai dimostrato che mi stavo sbagliando (sbagliando)

Non sei nient’altro che una causa persa (Causa)

E questo non è più come una volta (era)

So che pensi di essere un tale fuorilegge (Sì)

Ma non hai lavoro (nessun lavoro)

sei soltanto una causa persa (Causa)

E questo non è più come una volta (era)

So che pensi di essere un tale fuorilegge (Penso di essere un tale fuorilegge)

Ma non hai lavoro

(Cosa ti avevo detto?)

(Non accontentarti)

(È ora di affrontarlo ora, na-na, na-na, na-na)

(Cosa ti avevo detto?)

(Non accontentarti)

(È ora di affrontarlo ora, na-na, na-na, na-na)