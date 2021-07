Outer Banks 2 – Netflix: Recensione (no spoiler) della seconda stagione

Da oggi è disponibile su Netflix la seconda stagione della serie avventurosa e drammatica Outer Banks (guarda il trailer qui). Abbiamo visto i dieci episodi che la compongono e non ci hanno entusiasmato quanto la prima stagione. Ecco un breve recensione no spoiler

La prima critica che ci sentiamo di esprimere riguardo la seconda stagione di Outer Banks è la lunghezza degli episodi. Soprattutto per i primi cinque avremmo optato per puntate più brevi ma ricche di azione e adrenalina. Gran parte delle prime cinque puntate ci è sembrata vuota o con molti minuti non utili alla trama. Nell’ultimo episodio invece concordiamo sulla durata dato che è ricco di eventi e passaggi che altrimenti andrebbero persi.

Nella prima stagione di Outer Banks il ritmo è sempre stato molto veloce, le avventure dei protagonisti rapide e avvincenti. Lo sviluppo delle vicende di questi episodi risulta molto lento e abbiamo fatto fatica a empatizzare o emozionarci insieme ai protagonisti. Senza farvi spoiler, possiamo dire che anche i passaggi per essere più commoventi, toccanti lasciano lo spettatore indifferente. In molte occasioni abbiamo avuto l’impressione di sapere già con anticipo quello che sarebbero accaduto.

La colonna sonora ci è piaciuta così come le location e alcuni dialoghi. Insomma, avevamo grandi aspettative per questa seconda stagione e siamo rimasti non delusi ma nemmeno colpiti. Il finale è aperto quasi quanto quello della stagione iniziale e lascia pensare che le avventure di John B e degli altri continueranno.