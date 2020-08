Billie Eilish – my future: ecco il significato della canzone

Billie Eilish ha scelto di tornare con la versione animata di se stessa per il video ufficiale di my future. Si tratta del primo singolo rilasciato da Billie dopo la pubblicazione del brano No Time To Die a febbraio 2020 per il nuovo film di James Bond.

È stato un processo così soddisfacente. Davvero, davvero soddisfacente. Abbiamo scritto la canzone in due giorni. E’ molto veloce per noi. Ti dirò la verità, ultimamente è stato così. E’ stato… Stiamo procedendo, è stato grandioso. E’ come se fosse il periodo in cui abbiamo lavorato di più. L’abbiamo scritta e registrata ad un mese dall’inizio della quarantena probabilmente. E stava piovendo. E ci siamo detti… Oh, è il setting perfetto. Poi abbiamo registrato le voci nello studio di Finneas, che è nel seminterrato della sua casa.

Ma qual è vero il significato di questa canzone? Il brano spiega come Bille abbia imparato ad amare e ad accettare se stessa: “Sono innamorata del mio futuro/non posso aspettare d’incontrarla/sono innamorata ma non di qualcun altro/voglio solo conoscere me stessa.”

Più avanti la canzone parla delle aspettative da parte della società verso le persone che sono single, dunque non coinvolte in una relazione. Ma Billie ribadisce pure che non gli importa di come gli altri ritengano che lei debba sentirsi: “Ora penso di essere sola (sola ora)/penso di dover essere infelice/senza qualcuno (qualcuno/ma non sono io qualcuno?)“

L’ultima frase recita :”Ci vediamo tra un paio d’anni” che dovrebbe significare che tra qualche tempo Billie Eilish potrebbe essere pronta per un altro tipo d’amore che non sia esclusivamente quello che ora ha scoperto di provare nei confronti di se stessa.

Guarda il video ufficiale della canzone:

Billie Eilish - my future

Watch this video on YouTube