Si intitolerà Therefore I Am il nuovo singolo inedito di Billie Eilish che sarà disponibile da giovedì 12 novembre in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica.

Il brano è il primo inedito dall’uscita di No time to die, colonna sonora dell’atteso nuovo episodio della saga di 007 e My Future.

Billie Eilish – “Therefore I Am”

The new single

Out Thursday 11/12 at 10am PT pic.twitter.com/AePdW108Hh — billie eilish (@billieeilish) November 9, 2020

Reduce dal suo primo concerto in Live Stream, la critica e il pubblico hanno acclamato sottolineando come la seppur giovane Billie Eilish sia stata capace di portare un evento di questo genere a livelli inimmaginabili fino ad oggi.

La 5 volte vincitrice di Grammy Awards ha una lunga lista di premi raccolti in questi ultimi anni grazie a singoli di successo come Ocean Eyes (il suo primo successo), Don’t smile at me, Bellyache Lovely, You Should See Me In A Crown, When the Party’s Over Come out and play, When I was older, Bury a friend, Wish you were Gay, Bad guy, All the Good Girls Go to Hell, Everything I Wanted, Xanny, My Future.

La sua musica le ha regalato già 5 Grammy Awards nelle principali categorie come Miglior artista esordiente, Miglior Canzone, Record of the Year, Miglior album Pop Vocale e 3 Billboard Awards nelle categorie Top Female Artist, Top New artist, Best Top album e un altro lungo elenco di premi.

Solo in Italia Billie Eilish vanta 4 singoli certificati Oro, 4 singoli certificati Platino, un Triplo Platino per Bad Guy, e un disco di Platino per il disco d’esordio When we all fall asleep, where do we go.