Amici Speciali: il nuovo regolamento per la semifinale

Durante la semifinale di Amici Speciali, che andrà in onda venerdì 29 maggio su Canale 5, assisteremo a ben otto eliminazioni. Doveva essere una trasmissione con l’unico scopo di fare beneficenza e senza alcune eliminazione, ma ecco che ora cambia il regolamento e il talent si trasforma in una gara vera e propria.

La finale del talent show si avvicina e Maria De Filippi, dunque, decide di stravolgere il meccanismo del programma. La notizia arriva direttamente dalla pagina ufficiale Instagram di Amici che ha annunciato l’eliminazione di otto talenti. Questo comporta che ci saranno solo quattro finalisti: “Venerdì 29 Maggio la semifinale di Amici Speciali con TIM insieme per l’Italia in prima serata su Canale 5… Chi tra i 12 artisti in gara sarà tra i quattro finalisti?”.

Tra i favoriti troviamo i vincitori delle prime due puntate, Alberto Urso e Alessio Gaudino, ma anche il rapper Random che ha conquistato davvero tutti con il suo talento e la sua personalità.

I concorrenti in gara ad Amici Speciali

A scendere in campo in questa nuova avventura partecipano: 5 ballerini professionisti che si sono messi in luce in diverse edizioni di Amici: il vincitore di categoria della 15° edizione Gabriele Esposito, il finalista della 15° edizione Alessio Gaudino, il vincitore della 16° edizione Andreas Muller, il ballerino latino-americano semifinalista della 18° edizione Umberto Gaudino e per finire il vincitore di categoria dell’edizione appena conclusasi, la 19°, il ballerino Javier Rojas.

Con loro in gara 7 cantanti: Irama, vincitore di Amici 17; Michele Bravi, vincitore della settima edizione di X Factor e Giordana Angi, vincitrice del Premio della critica di Amici 18 e seconda classificata; Alberto Urso, vincitore di Amici 18; la band The Kolors, vincitori di Amici 14; Random e Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19.