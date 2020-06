Amici Speciali: Irama è il vincitore assoluto della prima edizione

Venerdì 15 maggio ha preso il via Amici Speciali, il nuovo show di Maria De Filippi, in prima serata su Canale 5. Un vero e proprio spettacolo all’insegna della ripartenza, della voglia di guardare al futuro con ottimismo.

Dopo la rinuncia di Stash e i The Kolors, i quattro i finalisti della prima (e forse unica) edizione del programma sono: Irama, Umberto Gaudino, Michele Bravi e Alessio Gaudino. I quattro artisti, in questa finale, sono però affiancati da tutti gli altri otto concorrenti che li accompagnano nelle tante esibizioni della serata, in qualità di supporter.

Irama è il vincitore assoluto di Amici Speciali

La finalissima del talent show vede lo scontro tra Michele Bravi e Irama. Il primo emoziona con una versione molto intima de Il Diario degli Errori, mentre il secondo porta sul palco la sua travolgente Mediterranea. Il rush finale vede i due cantanti scontrarsi, rispettivamente, con un brano di Ivano Fossati e un incredibile monologo scritto dallo stesso Irama.

Il pezzo è incentrato sul tema delle diseguaglianze razziali e quindi sulla causa del movimento Black Lives Matter. Il discorso è ispirato anche al più celebre monologo di Martin Luther King (I have a dream) per la difesa dei diritti civili. Dopo quest’ultimo confronto, arriva il verdetto: Irama è il vincitore e può sollevare la coppa di Amici Speciali.

Tutti gli artisti della finale di Amici Speciali

A scendere in campo per la finale cinque ballerini professionisti che si sono messi in luce in diverse edizioni di Amici. Si tratta di Gabriele Esposito, Alessio Gaudino, Andreas Muller, Umberto Gaudino e per finire il ballerino Javier Rojas. Con loro sette cantanti: Irama, Michele Bravi, Giordana Angi, Alberto Urso, Stash con la band The Kolors, Random e Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19.