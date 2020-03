Milano: audio, testo e significato della nuova canzone di Irama

Si intitola Milano, la nuova canzone di Irama, rilasciata oggi 27 marzo i cui proventi verranno devoluti all’ospedale Niguarda di Milano. Lo ha annunciato il cantante lombardo sul suo profilo Instagram. Irama ha anche svelato che il brano (che vede la partecipazione di Francesco Sarcina) farà parte del suo nuovo album a cui l’artista sta lavorando.

“Ci ho pensato tanto… c’è una canzone che si intitola “Milano“, Milano come la città che amo e che vivo. Non è un singolo, ma penso debba uscire adesso. Adesso che la mia città, come il resto d’Italia, sta soffrendo. Adesso che avremmo bisogno di stare vicini, anche se siamo lontani. Adesso che vorrei stare con voi”.

Audio

Testo

Hey come stai

io lo so che stai leggendo

e scendi un attimo

quei poeti non muoiono mica tra un’ora

ehi dove vai aspetta un po’

andiamo a bere qualcosa ancora

che stanotte Milano è così bella che non ti perdona

lasciamo tutto com’è

come le strade alle tre

Vieni via con me

sporcati le ali e fammi togliere

tutto tranne gli occhi su di te

in un posto che

anche un gesto stupido è romantico

per stare con te

stare con te

stare con te

Ehi come mai sei nervosa

aspetta un po’

e ti mangi le unghie

io mi mangio le parole

stretti sotto un balcone che piove

ehi appoggiati qui

è bagnato l’asfalto ma vedi che fortuna

ci si vede la luna

lasciami tutto di te

come le strade alle tre

Vieni via con me

sporcati le ali e fammi togliere

tutto tranne gli occhi su di te

in un posto che

anche un gesto stupido è romantico

per stare con te

e stare con te

e stare con te

E stare con te

e stare con te

e stare con te